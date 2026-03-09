Mit Ross: "Let's Dance"-Mariia knackt persönlichen Rekord

Ross Antony (51) und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) haben bereits in der ersten Entscheidungs-Show von Let's Dance einen besonderen Rekord aufgestellt. Mit ihrem Charleston, der ihnen 25 Punkte einbrachte, erreichte die russische Profitänzerin nicht nur die höchste Wertung ihrer bisherigen Karriere in der RTL-Show, sondern stand damit auch zum ersten Mal auf dem ersten Platz eines Show-Abends. "Ich hatte noch nie 25 Punkte und ich war noch nie auf dem ersten Platz", freute sich Mariia gegenüber RTL. Doch auf den Lorbeeren ausruhen kommt für das Tanzpaar nicht infrage. "Die Peitsche wird noch mehr rausgeholt", kündigte sie bereits knallhart für die kommende Woche an.

Der frühe Erfolg birgt allerdings auch Risiken für das frischgebackene Spitzenpaar. Juror Joachim Llambi (61) warnte den "Let's Dance"-Neuling direkt vor den Folgen der starken Performance: "Das Problem, das Ross jetzt hat: Er hat sich selbst die Latte in der ersten Show schon da oben hingehängt", resümierte die Show-Legende. Auch Mariia sieht angesichts der bärenstarken Darbietung die Gefahr, dass die hohen Erwartungen Druck aufbauen könnten. "Die Planke liegt jetzt hoch", gab die Tänzerin zu bedenken. Die nächste Herausforderung für das Paar steht bereits am kommenden Samstagabend an, wenn RTL ab 20.15 Uhr die neue Folge live überträgt.

Für Mariia bedeutet der Erfolg mit Ross einen echten Durchbruch in ihrer "Let's Dance"-Karriere. In ihren beiden bisherigen Teilnahmen hatte die Tänzerin mit Ex-Handballer Michael Kraus (42) und Stefano Zarrella (35) nur die Plätze acht und zehn erreicht. Der 25-Punkte-Auftritt mit Ross, der gemeinsam mit Jan Kittmann und Betty Taube (31) zu den Spitzenreitern der ersten Show gehörte, markiert nun einen völlig neuen Maßstab für die Bestie von Ekaterina Leonova (38). Ob Mariia und Ross das hohe Niveau auch in den kommenden Wochen halten können, wird sich zeigen müssen.

RTL / Stefan Gregorowius Ross Antony und Mariia Maksina, "Let's Dance"-Tanzduo 2026

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony bei "Let's Dance" 2026