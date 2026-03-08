Dua Lipa beeindruckt beim Dinner mit Verlobtem Callum Turner

Dua Lipa (30) zeigte sich am Samstagabend in Los Angeles von ihrer glamourösen Seite, als sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Callum Turner (36) zum Dinner ausging. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, trug die Sängerin ein knielanges, durchsichtiges Kleid in Weiß, das mit einem auffälligen Federbesatz verziert war. Darüber legte sie eine oversized Wildlederjacke in Braun und kombinierte das Outfit mit braunen Mules. Nach dem Essen verließ das Paar das Restaurant, wobei Callum vorausging und eine weiße Plastiktüte in der Hand hielt, während er den Weg zu ihrem Auto bahnte. Der Schauspieler präsentierte sich in einem braunen Jackett, das er mit blauen Jeans und braunen Schuhen kombinierte.

Der gemeinsame Auftritt der beiden erfolgte, nachdem Dua sich kürzlich auf ihrer Lifestyle-Website Service95 als Ratgeberin betätigt hatte. Die Sängerin beantwortete dort Fragen von Fans, die sich mit den Herausforderungen von Fernbeziehungen auseinandersetzen müssen. "Das ist etwas, worin ich über die Jahre ziemlich gut geworden bin, besonders während der Tourphasen", schrieb sie und fügte hinzu: "Ich fange damit an zu sagen: Es wird mit der Zeit leichter, aber es hört nie auf, schwer zu sein." Dua gab zu verstehen, dass sie die Schwierigkeiten aus eigener Erfahrung kennt, da ihre einjährige Radical Optimism Tour sie von ihrem in London lebenden Verlobten und ihrer Familie getrennt hatte.

Neben Tipps zu Fernbeziehungen widmete sich Dua auf ihrer Website auch dem Thema Trennungen, nachdem sie eine Anfrage von einem Fan erhalten hatte, dessen Schwester nach einer Trennung ihr Selbstvertrauen verloren hatte. "Trennungen sind nie einfach, das weiß ich aus erster Hand", antwortete die Sängerin, die in der Vergangenheit unter anderem mit Model Anwar Hadid (26) und Koch Isaac Carew liiert war, bevor sie ihre Liebe zu Callum fand. Sie riet davon ab, sofort mit großen Bekräftigungen wie "Du bist großartig" zu reagieren, und betonte: "Manchmal ist das Beste, was du tun kannst, einfach da zu sein und zuverlässig zu sein." Über ihre neue Rolle als Ratgeberin schrieb Dua: "Mir wurde schon früher gesagt, dass ich gute Ratschläge gebe, also stellt das diese Behauptung definitiv auf die Probe."

IMAGO / ABACAPRESS Dua Lipa und Callum Turner im Januar 2025

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025

