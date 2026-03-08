Erst nächste Beziehung? Tara Tabitha scherzt über Babypläne

Tara Tabitha (33) stellt sich auf Instagram den neugierigen Fragen ihrer Fans – und sorgt dabei für einige Lacher. Die Reality-TV-Bekanntheit, die seit einem Jahr mit Dennis Lodi (30) zusammen ist, beantwortet in einer Fragerunde sehr private Fragen zu ihrer Beziehung. Besonders interessiert die Follower, ob die beiden Nachwuchs planen. Die Antwort der gebürtigen Niederösterreicherin fällt dabei humorvoll aus: "Nein, erst in der nächsten oder übernächsten Beziehung", schreibt sie mit einer Portion Selbstironie. Mit dieser Aussage dürfte sie mögliche Gerüchte über eine baldige Mutterschaft vorerst aus der Welt schaffen.

Auch das Thema Hochzeit wird von den Fans angesprochen. Doch wer auf eine baldige Trauung gehofft hatte, wird enttäuscht. Tara macht deutlich, dass ihre Prioritäten derzeit woanders liegen. "Ich möchte gerne noch beruflich weiterkommen", erklärt sie auf Instagram. Der Fokus der Reality-Queen liegt momentan klar auf ihrer Karriere und dem Ausbau ihrer medialen Präsenz. Das Standesamt muss also noch warten. Sollte es jedoch irgendwann doch zum Ja-Wort kommen, zeige sich Tara überraschend traditionell: Sie würde dann den Nachnamen von Dennis annehmen. Ihren eigenen Nachnamen hält sie weiterhin geheim.

Auch Dennis zeigte sich in der Vergangenheit zurückhaltend, wenn es um einen möglichen Hochzeitsantrag ging. Im Gespräch mit "Blitzlichtgewitter" erklärte der Realitystar damals lächelnd: "Wir haben ja noch Zeit." Einen konkreten Plan für den perfekten Antrag hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. "Stell mir die Frage in zwei Jahren vielleicht. Dann kannst du mich fragen, wie es aussieht, und dann kann ich dir eine präzisere Antwort geben." Damit machte Dennis deutlich, dass er nichts überstürzen wollte und sich diesen besonderen Moment gut überlegen würde.

Imago Tara Tabitha, Februar 2025

Imago Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025