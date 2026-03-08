Andrej Mangold wehrt sich gegen heftige Kritik nach Babynews

Andrej Mangold (39) und Annika Jung haben vor Kurzem eine erfreuliche Nachricht verkündet: Das Paar erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Die beiden teilten ihr Glück mit der Öffentlichkeit und gaben Interviews zu der frohen Botschaft. Andrej wandte sich zusätzlich auf Instagram an seine Community und bat seine Fans, ihm Artikel über das Baby zu schicken. Die gesammelten Berichte sollen dem Nachwuchs eine schöne Erinnerung sein. Doch statt Glückwünschen erntete der Realitystar für seine Babynews auch heftige Kritik und respektlose Kommentare. In seiner Story sammelte Andrej einige der negativen Reaktionen und machte diese öffentlich. "Seid ihr die ersten Menschen auf der Welt, die Nachwuchs bekommen? Freut euch doch einfach privat", schrieb ein User. Ein anderer Kommentar lautete: "Ach, nur er – sie wird gar nicht erwähnt im Headliner... Man könnte auch vermuten, dass sie nicht mal gemeinsam als Paar es bekommen, wenn man dies einzeln liest." Weitere Nutzer schreiben: "Das arme Kind", "Oh man, das wird ein Scheidungskind" und "Alles Schlechte euch."

Das wollte Andrej nicht unkommentiert lassen und wehrte sich deutlich gegen die Anfeindungen. "Ehrlich gesagt wundert mich im Internet inzwischen gar nichts mehr. Selbst auf so eine schöne Nachricht gibt es immer noch Menschen, die respektlose Kommentare abgeben. Schämt euch", schrieb er. Weiter richtete der ehemalige Basketballprofi mahnende Worte an die Kritiker: "Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Ich hoffe nur, dass diese Menschen sich irgendwann einmal fragen, wie sie sich fühlen würden, wenn solche Kommentare über sie selbst oder ihre Familie geschrieben würden." Am Ende sage die Art, wie man über andere spreche, immer mehr über einen selbst aus als über die Person, die kritisiert wird, ärgert sich Andrej. Er fordert "ein bisschen mehr Empathie".

Im Gespräch mit Promiflash ließen die werdenden Eltern tief blicken und verrieten, wie emotional der Moment war, als sie von der Schwangerschaft erfuhren. Annika ahnte zunächst alleine, dass sie schwanger sein könnte, doch Andrej war damals gerade beruflich im Ausland. Die Influencerin fasste einen besonderen Entschluss: Sie wollte den Test nicht alleine machen, sondern wartete, bis ihr Freund wieder zurück nach Hause kam. "Sie hat ganz bewusst auf mich gewartet, bis ich wieder zurück bin, weil sie wollte, dass wir diesen besonderen Moment gemeinsam erleben. Das fand ich unglaublich schön und es bedeutet mir sehr viel", erklärte Andrej. Als er zurückkam, zog Annika ihn beiseite und vertraute ihm an, dass sie überfällig war. Gemeinsam machten die beiden dann gleich zwei Schwangerschaftstests – beide fielen positiv aus.

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Schwangerschaftsverkündung

Instagram / anniju__ Annika Jung, März 2026