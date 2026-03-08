Mit Ansage: Cathy Hummels begrüßt ihre Nichte auf der Welt

An diesem Sonntag (8. März) feiert Cathy Hummels (38) einen ganz besonderen Internationalen Frauentag: Die Moderatorin durfte ihre neugeborene Nichte zum ersten Mal im Arm halten – und teilt diesen Moment mit emotionalen Worten auf Instagram. Auf einem Foto liegt die Kleine friedlich auf Cathys Bauch. Die stolze "Auntie" schreibt dazu: "Heute halte ich die Zukunft in meinen Armen." Die Tochter von Cathys Schwester Vanessa Fischer und deren Partner ist damit der neueste Zuwachs im Familienkreis. In ihrem Post nutzt Cathy die Geburt, um eine starke Botschaft an das Mädchen und alle Frauen zu senden.

Zunächst zeigt sich die Influencerin optimistisch: Ihre Nichte komme in eine Welt, in der Frauen "stark, mutig, laut, leise, sensibel und alles dazwischen sein dürfen". Dann wird sie sehr persönlich und erinnert sich an ihr eigenes Aufwachsen in den 90ern. Hätte ihr damals jemand gesagt, dass sie "genau richtig" ist – mit all ihren Stärken und Schwächen –, hätte ihr das viele innere Kämpfe erspart, schreibt sie in dem langen Text. Besonders berührend ist ihr Appell, Konflikte nicht gegen sich selbst zu richten: "Gegen sich selbst kann man weder gewinnen noch verlieren", hält Cathy fest. An die Kleine gewandt, formuliert sie schließlich ihre klare Lebensmaxime: "Kämpfe nicht gegen Klischees, Männer oder Frauen oder dich, sondern sei einfach Du selbst. Happy Weltfrauentag! Let’s raise strong peaceful women." Ein zweites Bild zeigt Cathy und Vanessa als Kinder – mit frechen Gesichtern und genauso unbeschwert, wie Cathy sich nun auch die Zukunft ihrer Nichte wünscht.

Privat betont Cathy immer wieder, wie wichtig ihr Familie und enge Bindungen sind. Die Unternehmerin, die mit ihrem Ex-Mann Mats Hummels (37) einen Sohn hat, spricht offen darüber, wie sehr sie die Liebe zu ihrem Kind, zu ihren Eltern, Freunden und zur Familie schätzt. Auch wenn ihre Ehe mit Mats gescheitert ist, macht sie deutlich, dass sie an die Liebe glaubt – und dass echte Nähe und Verbundenheit für sie an erster Stelle stehen. Der liebevoll formulierte Willkommensgruß an ihre Nichte reiht sich nahtlos in dieses Bild ein: Cathy zeigt sich einmal mehr als jemand, der seine Erfahrungen in etwas Positives verwandelt und den jüngeren Familienmitgliedern mit auf den Weg geben möchte, sich selbst anzunehmen – mit all den leisen und lauten Seiten, die dazugehören.

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihre Nichte

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Vanessa Fischer und Cathy Hummels

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, April 2025