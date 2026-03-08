Prinz Harry und Meghan reisen nach Jahren nach Australien

Nach mehr als sieben Jahren kehren Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) nach Australien zurück. Ein Sprecher der beiden bestätigte gegenüber People: "Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, werden Australien Mitte April besuchen, um an einer Reihe privater, geschäftlicher und philanthropischer Veranstaltungen teilzunehmen." Geplant sind Aufenthalte in Sydney und Melbourne, auch wenn offizielle Programmpunkte noch nicht öffentlich gemacht wurden. Die gemeinsamen Kinder, Archie und Lilibet, bleiben der Reise fern und werden das Elternpaar diesmal nicht begleiten. Für Meghan und Harry markiert der Trip eine Reise zu einem Kontinent, der in ihrer Geschichte als Paar eine besondere Rolle spielt.

Dem Bericht zufolge soll Meghan in dem Podcast "Her Best Life" von Radio-Star Jackie O Henderson zu Gast sein, der über deren Firma "Besties" produziert wird. In dem Format kam 2023 bereits Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (53) zu Wort. Außerdem ist die Herzogin als Special Guest bei einem "Besties"-Event im Gespräch. Auf der Website sind derzeit zwar keine neuen Veranstaltungen gelistet, Fans können sich aber für Ankündigungen registrieren. Zuletzt war das Herzogpaar im Oktober 2018 Down Under, als die "Invictus Games" in Sydney stattfanden. Damals – nur fünf Monate nach ihrer Hochzeit – überraschten sie die Welt mit der Bekanntgabe von Meghans erster Schwangerschaft. Seither hat sich ihr Leben grundlegend verändert: Im Januar 2020 zogen sich Harry und Meghan aus dem Königshaus zurück und verlegten ihren Lebensmittelpunkt nach Kalifornien. Dass die Reise längst in Planung war, deutete sich bereits im November 2025 an. In einem Brief an die australische Promi-Astrologin Angela Pear schrieben sie: "Wir freuen uns darauf, in Kontakt zu bleiben, vor allem da wir planen, Australien wieder zu besuchen". Angela teilte den Brief auf Instagram.

Der Australien-Trip reiht sich ein in eine Folge internationaler Engagements, mit denen das Paar zuletzt weltweit auf sich aufmerksam gemacht hat. Im Februar 2026 reisten Harry und Meghan in einer humanitären Mission nach Jordanien – in Partnerschaft mit der Weltgesundheitsorganisation, ohne Auftrag der britischen Krone. Dort besuchten sie unter anderem medizinische Evakuierte aus Gaza, ein großes Flüchtlingslager sowie das King Hussein Cancer Centre, das auf umfassende Krebsbehandlung und -forschung spezialisiert ist. Davor standen 2024 Besuche in Nigeria und Kolumbien auf dem Programm, jeweils mit starkem Fokus auf gesellschaftliche Anliegen und kulturellen Austausch. Damit unterstreicht das Paar einmal mehr seinen Anspruch, als eigenständige Akteure auf der Weltbühne wahrgenommen zu werden – fernab des britischen Palasts, aber nah an den Menschen.

Getty Images Prinz Harry und Meghan blicken während der Invictus Games 2018 über den Sydney Harbour

Getty Images Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, bei den Invictus Games in Sydney, 27. Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Nationale Rehabilitationszentrum für Suchtkranke in Amman, Jordanien