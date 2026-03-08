Anna-Maria Ferchichis erstes Fazit nach Deutschland-Rückkehr

Nach mehreren Jahren in der Golfmetropole Dubai haben Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Mann Bushido (47) einen Schlussstrich gezogen – und den Neustart gewagt. Doch statt zurück nach Berlin zu ziehen, wo die Familie vor ihrer Auswanderung verwurzelt war, haben die beiden eine bewusste Entscheidung für das beschauliche Grünwald bei München getroffen. Die wohlhabende Gemeinde südlich der bayerischen Landeshauptstadt entpuppte sich schnell als echter Glücksgriff. In ihrer Instagram-Story schwärmt Anna-Maria von der besonderen Atmosphäre des Ortes: "Grünwald ist wie eine kleine Blase. Dort wirken die Menschen glücklich und so treten sie uns auch entgegen. Offen und hilfsbereit." Für eine Familie, die den turbulenten Alltag in einer Millionenmetropole wie Dubai gewohnt war, bedeutet das grüne Umland eine fundamentale Neuausrichtung – und offenbar genau das, was sie gebraucht hat.

Besonders eindrücklich zeigt sich die Veränderung bei den Kindern. Sohn Issa, der leidenschaftlicher Fußballer ist, profitiert enorm von den deutlich besseren sportlichen Strukturen in Deutschland. Die Töchter, begeisterte Reiterinnen, können nun erstmals ernsthaft am Turniersport teilnehmen – eine Möglichkeit, die ihnen in Dubai schlicht nicht offenstand. "Allen hat die Natur gefehlt, ich habe das Gefühl, wir nehmen viele Dinge wieder ganz anders wahr", so Anna-Maria. Sie bedauert ein wenig, nicht vorher erkannt zu haben, dass den Kindern "etwas gefehlt hat". Diese Aussage zeugt von einer bemerkenswerten Ehrlichkeit gegenüber ihrer eigenen Community – und wirft gleichzeitig ein Licht darauf, wie sehr das Leben im goldenen Käfig des Nahen Ostens trotz aller Privilegien Spuren hinterlassen hat. Auch das Miteinander unter den Geschwistern und mit Gleichaltrigen habe sich grundlegend gewandelt. Dubai sei zwar nicht schlecht, "aber für Kinder auf die Dauer sehr einseitig", so ihr Fazit.

Rückblickend betrachtet die achtfache Mutter den gesamten Umzugsprozess als Lehrstunde in Sachen Intuition. Das Haus in Dubai wurde bereits verkauft – und zwar mit einem beachtlichen finanziellen Gewinn, wie sie selbst offen einräumt. Angesichts der seitdem sinkenden Immobilienpreise in der Golfregion eine glückliche Fügung, die sie auf eine klare Haltung zurückführt: "Man soll immer auf sein Bauchgefühl hören." In Deutschland angekommen, beschreibt sie das Familienleben nun als spürbar ruhiger und geerdet: "Es wirkt entschleunigt und entspannter, seitdem wir hier sind." In Dubai habe das Sozialleben der Kinder ganz anders funktioniert – Freundschaften waren schwieriger zu pflegen, da jeder in weit auseinanderliegenden Communities wohnte und selbst einfache Verabredungen Fahrdienste erforderten. Diese strukturellen Hürden sind in Grünwald schlicht weggefallen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025