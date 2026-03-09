Der Graf von Unheilig traf seine Ehefrau im Alter von fünf

Der Graf von Unheilig führt eine Beziehung, die ihren Anfang bereits in der Kindheit nahm. Der Sänger lernte seine heutige Frau im Urlaub am Bodensee kennen, als beide gerade einmal fünf Jahre alt waren. Ihre Eltern waren zur gleichen Zeit in einer kleinen Pension zu Gast, und die beiden Kinder begegneten sich dort. Als seine spätere Ehefrau nach einer Woche wieder abreisen musste, war der Graf so traurig, dass er seiner Mutter gegenüber einen besonderen Wunsch äußerte, wie er jetzt in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur verriet: "Wenn ich groß bin, will ich die mal heiraten." Und so kam es schließlich auch.

Die beiden stammen aus demselben Ort und gingen gemeinsam durch Kindergarten, Grundschule und Realschule. "Wir haben diesen kompletten Lebensweg mit allen Höhen und Tiefen gemeinsam bestritten", erzählte der Musiker. Seine Frau stand ihm auch in schwierigen Zeiten zur Seite. Als er mit 29 Jahren seinen Beruf als Hörgeräteakustiker aufgab, um Musiker zu werden, habe sie gesagt: "Ich bringe jetzt das Geld nach Hause und wir schauen mal, ob du als Musiker etwas auf die Beine stellen kannst." Während im Umfeld des Paares andere Ärzte oder Anwälte wurden, Häuser bauten und Kinder bekamen, glaubte sie fest an ihn, bis der Durchbruch Jahre später gelang.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Musiker einen schweren Verlust zu verkraften: Seine Mutter verstarb, wie sein Management gegenüber Bild bestätigte. Im vergangenen November hatte der Graf ihr mit "Mein Löwe" noch ein sehr persönliches Lied gewidmet. "Der Titel 'Mein Löwe' bezieht sich auch auf ihr Sternzeichen Löwe und darauf, dass sie für mich immer wie ein Löwe gekämpft hat. Fürsorglich, stark und unerschütterlich", erklärte der Sänger im Dezember. Das emotionale Lied entstand "unter Tränen" und behandelte die Veränderungen, die das Alter mit sich bringt. "Ich wollte meine Gefühle nicht filtern. Nicht glätten. Ich wollte sie rauslassen. Es war mir wichtig, mir den Text wirklich von der Seele zu schreiben", sagte der Musiker.

Anzeige Anzeige

Imago Frontmann Der Graf von Unheilig, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Graf von Unheilig bei Schlagerbooom in der Westfalenhalle, Dortmund, 18. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Unheilig bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025