"Prominent getrennt": Darum lehnte Sandra Sicora zuerst ab

Sandra Sicora (33) spricht Klartext: Im Gespräch mit Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit, warum sie eine frühe Anfrage für Prominent getrennt nach ihrer Trennung von Tommy Pedroni (30) zunächst abgelehnt hat – und wie sie die Teilnahme von Vanessa Nwattu (26) und Aleksandar Petrovic (34) einordnet. Die beiden stehen in der kommenden Staffel gemeinsam vor der Kamera, nur wenige Monate nach ihrem turbulenten Ende bei Temptation Island VIP – trotz der heftigen gegenseitigen Vorwürfe. Sandra macht deutlich, wann und warum sie selbst den Schritt ins Format wagte – und weshalb das für sie direkt nach dem Beziehungs-Aus undenkbar gewesen wäre.

"Ich habe damals ja tatsächlich unsere Anfrage abgelehnt, die kurz nach Temptation kam, weil ich es emotional nicht geschafft hatte. Ich war zu sehr drin in der ganzen Trennung. Es tat mir zu sehr weh. Ich wollte Tommy zurückhaben und das hätte nicht funktioniert vor der Kamera", sagt Sandra gegenüber Promiflash. Mit Blick auf Vanessa und Aleksandar ergänzt sie: "Dass die sich dafür entschieden haben, anscheinend wegen Reichweite und Gage, müssen die selber wissen. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich hätte es nicht gemacht. Wenn es so schlimm war, wäre ich niemals mit demjenigen nochmal irgendwo hingegangen." Gleichzeitig betont sie ihren eigenen Beweggrund, später doch teilzunehmen: "Ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil ich habe 'Prominent getrennt' auch gemacht, um abzuschließen. Aber halt ein Jahr später, wo meine Emotionen schon weg waren. Ich hätte es emotional halt einfach nicht geschafft, deswegen bin ich gespannt auf die Staffel."

Auch Vanessa rechtfertigte ihre Teilnahme bei "Prominent getrennt" vor Kurzem. In ihrer Instagram-Story erklärte die Influencerin, dass vor allem das Finanzielle eine große Rolle gespielt habe: "'Prominent getrennt' ist für mich auch eine Einnahmequelle, also ein Job. Ein Job, den ich mir zu diesem Zeitpunkt schlicht nicht leisten konnte, abzusagen. Das ist ehrlich und daraus mache ich auch kein Geheimnis. Das war bei früheren Formaten genauso." Sie betonte zusätzlich, dass sie die Show auch genutzt habe, um auf die Dynamiken manipulativer Beziehungen aufmerksam zu machen. Durch das Format habe sie ihren Ex-Partner direkt mit seinem Verhalten konfrontieren können: "Vor Ort hatte ich die Möglichkeit, ihn mit all dem zu konfrontieren, was passiert ist. Mit seinem Verhalten danach, seinem Auftreten im Internet und der Art, wie er über mich gesprochen hat. Mir war wichtig, dass das festgehalten wird und nicht wieder im Stillen passiert."

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt", 2026

Anzeige Anzeige

Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz von Fame Fighting, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star