Zwei Seiten: Sandra Sicora sieht Paco Herb heute anders

Versöhnung statt Zoff im Reality-Kosmos: Bei Der Promihof kämpften sich Sandra Sicora (33) und Paco Herb Seite an Seite bis ins große Finale – am Ende trug die 33-Jährige den Sieg davon. Jetzt hat die Reality-TV-Teilnehmerin verraten, wie es nach den Dreharbeiten zwischen den beiden weiterging und wie sie Paco heute sieht. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Sandra: "Wir haben uns vertragen. Also vor Ort und auch im Nachhinein haben wir uns auf einem Event noch mal gesehen. Und tatsächlich auch etwas länger über alles gesprochen, dass er mir das wirklich gönnt", freute sie sich.

Im Interview zeichnet Sandra jedoch auch ein Bild von zwei Seiten des Social-Media-Stars. "Vor der Kamera ist er anders als wenn keine Kameras da sind", sagte sie. Bei dem Event sei ihr aufgefallen, dass er privat "ein bisschen, sagen wir mal, offener" gewesen sei. Auf die Frage, welchen Paco sie lieber möge, wurde sie deutlich: "Den hinter der Kamera, den offenen, freundlichen, netten Paco – nicht den eiskalten", betont die Kölnerin. Nach eigenen Angaben ist der Streit damit beigelegt. Für die Promihof-Gewinnerin steht fest: Der Ton abseits der Kameras ist wärmer, der Austausch ehrlicher – und die Gratulation zum Sieg kam bei ihr an.

Dabei sah es anfangs gar nicht nach einer Versöhnung zwischen Sandra und Paco aus. In einem Promiflash-Interview hatte die Influencerin bereits vor einem Monat offen erzählt: "Der schwierigste Moment war für mich definitiv, Zeit mit Paco zu verbringen, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt Streit hatten." Die Reality-TV-Teilnehmerin sprach damals davon, wie belastend die angespannte Situation mit ihrem ehemaligen The 50-Mitstreiter für sie gewesen sei.

IMAGO / Christoph Hardt, IMAGO / BOBO Collage: Realitystars Sandra Sicora und Paco Herb

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

RTLZWEI Fritz Wagner, Sandra Sicora, Gigi Birofio und Paco Herb in "Der Promihof"