Krebsdiagnose: Das waren Colleen Hoovers erste Symptome

Colleen Hoover (46) hat jetzt offen über ihre Krebserkrankung gesprochen und dabei erstmals Details zu den Symptomen preisgegeben, die sie vor ihrer Diagnose erlebte. Im Podcast "Open Book With Jenna" von Jenna Bush Hager berichtete die Bestseller-Autorin, dass sie mehrmals ohnmächtig geworden sei und sich einfach nicht wie sie selbst gefühlt habe. "Es dauerte eine Weile, bis ich die Diagnose erhielt", erklärte die Schriftstellerin. Besonders bei einem Vorfall am Set in Calgary in Kanada habe sie gewusst, dass etwas nicht stimmte. Nach der Diagnose musste Colleen sich mehreren Operationen unterziehen, doch danach sei alles wieder in Ordnung gewesen. Die Autorin verriet allerdings nicht, um welche Krebsart es sich handelte.

Colleen hielt ihre Diagnose zunächst geheim und erzählte nur ihrer engsten Familie davon. "Das Letzte, was ich wollte, war, dass es überall im Internet zu lesen ist", erklärte sie. Erst gegen Ende ihrer Behandlung entschied sie sich im Dezember 2025, ihre Diagnose auf Social Media zu teilen – nachdem ein Medienunternehmen durch eine andere Quelle davon erfahren hatte. "Ehrlich gesagt fühlte ich, dass ich es, wenn man schon Krebs haben muss, ziemlich leicht hatte. Deshalb wollte ich nicht darüber sprechen", sagte die It Ends With Us-Autorin. Sie habe versucht, die Situation mit Humor zu nehmen und in einem lustigen Post zu thematisieren. Mittlerweile ist sie krebsfrei und hat die Behandlung, die auch eine Strahlentherapie beinhaltete, erfolgreich abgeschlossen.

Colleen bezeichnet 2026 als ihr "Jahr der Gesundheit" und hat ihren Lebensstil komplett umgestellt. "Ich schlafe viel. Das ist mir wirklich wichtig", verriet sie im Podcast und erklärte, dass sie nun realisiert habe, wie viel besser sie funktioniere, wenn sie jede Nacht acht Stunden Schlaf bekomme. Außerdem gehe sie konsequent zu allen Arztuntersuchungen und lasse regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wie Mammografien und Darmspiegelungen durchführen, auch wenn diese in ihrem Alter noch nicht standardmäßig empfohlen würden. Ihr Ehemann William Heath Hoover sei dabei eine große Unterstützung und motiviere sie täglich zu einem gesünderen Leben. "Er läuft jeden Tag. Er sorgt dafür, dass wir ein gesundes Abendessen haben. Er ist wirklich derjenige, der mich auf Trab bringt", schwärmte die Autorin.

Getty Images Autorin Colleen Hoover bei der Premiere von "It Ends With Us"

Getty Images Colleen Hoover im April 2023

Getty Images Colleen Hoover bei der Fan-Vorführung von "Regretting You" in Dallas, Texas, September 2025.

