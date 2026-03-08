Der Graf von Unheilig trauert um seine verstorbene Mutter

Der Graf von Unheilig hat einen schweren Verlust zu beklagen. Wie das Management des Sängers gegenüber Bild bestätigt, ist die Mutter des 56-Jährigen vor wenigen Tagen verstorben. Erst im vergangenen November hatte der Musiker seiner geliebten Mutter mit dem Song "Mein Löwe" eine sehr persönliche und emotionale Ballade gewidmet – eine musikalische Hommage, ein Dankeschön und vielleicht bereits ein leiser Abschied. In dem Lied beschreibt der Graf, wie sich die Beziehung zu seiner Mutter über die Jahre verändert hat. Die einst so starke Frau, die alles zusammenhielt, wurde älter und zerbrechlicher. Die Rollen verschoben sich, und plötzlich war er selbst derjenige, der halten musste.

"Der Titel 'Mein Löwe' bezieht sich auch auf ihr Sternzeichen Löwe und darauf, dass sie für mich immer wie ein Löwe gekämpft hat. Fürsorglich, stark und unerschütterlich", erklärte der Sänger im Dezember gegenüber Bild. Er habe das Lied "unter Tränen geschrieben", verriet er damals. Es sei in einer kurzen, sehr emotionalen Schreibphase entstanden. "Ich wollte meine Gefühle nicht filtern. Nicht glätten. Ich wollte sie rauslassen. Es war mir wichtig, mir den Text wirklich von der Seele zu schreiben", so der Musiker. Der Song thematisiert sensibel den Altersprozess, in dem ein Mensch kleiner und verletzlicher wird – und wie schwer es ist, damit umzugehen.

Der Graf betonte, dass "Mein Löwe" nicht nur eine Hommage an seine Mutter sei, sondern auch ein Appell an alle, die Zeit mit ihren Liebsten zu nutzen, besonders wenn sie älter werden. Im Lied geht es um Liebe, Dankbarkeit, Erinnerung und das Aushalten des Wandels, wenn die Menschen, die uns geprägt haben, nicht mehr so stark sind wie früher. Wenn der Künstler bei seinen kommenden Konzerten "Mein Löwe" singt, wird jeder Ton wohl noch schwerer wiegen. Die Erinnerung an eine Frau, die für ihn immer wie eine Kämpferin war, bleibt.

Getty Images Der Graf von Unheilig, Oktober 2010

Imago Frontmann Der Graf von Unheilig, Dezember 2025

