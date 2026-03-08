Ethan Slater und Ariana Grande sollen Krise überwunden haben

Ariana Grande (32) und Ethan Slater (33) haben ihre Beziehung offenbar wieder auf Kurs gebracht, nachdem sie Ende des vergangenen Jahres durch eine schwierige Phase gegangen sind. Wie ein Insider aus dem Umfeld der Sängerin gegenüber der Daily Mail verrät, sei es zu einem Zeitpunkt unklar gewesen, ob das Paar die Krise überstehen würde. "Ariana und Ethan hatten gegen Ende des letzten Jahres eine schwierige Phase. Sie haben sich nie getrennt, aber es war zu einem Zeitpunkt fraglich, ob sie weiterhin zusammen weitermachen würden", erklärt die Quelle. Spekulationen über eine mögliche Trennung waren aufgekommen, nachdem die beiden zwischen April und November 2025 nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden waren.

Laut dem Insider haben die "7 Rings"-Interpretin und der Schauspieler mittlerweile viel Energie in ihre Beziehung gesteckt und stehen jetzt auf einem deutlich stabileren Fundament. "Sie haben wirklich Zeit damit verbracht, an ihrer Beziehung zu arbeiten, und sind jetzt in einer viel besseren Verfassung. Es war schwer für sie, wegen der Art und Weise, wie ihre Beziehung begann, und sie hatten viel aufzuarbeiten, aber sie scheinen sich wirklich, wahrhaftig zu lieben", so die Quelle weiter. Ein Zeichen für die wiedergewonnene Stabilität sei auch, dass Ethan Ariana im Dezember bei mehreren ihrer Auftritte bei Saturday Night Live unterstützt habe. Zudem habe das Paar die Feiertage gemeinsam mit Arianas Familie verbracht.

Ariana und Ethan hatten sich Ende 2022 am Set des Musicals Wicked kennengelernt, waren zu diesem Zeitpunkt aber beide noch verheiratet. Die Musikerin trennte sich im Februar 2023 von ihrem damaligen Ehemann Dalton Gomez (30), während Ethan im Juli 2023 die Scheidung von seiner Ex-Frau Lilly Jay einreichte, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. Ihre Beziehung wurde öffentlich bekannt, als die Dreharbeiten zu "Wicked" bereits in vollem Gange waren. Dass sie wieder näher zusammengerückt sind, zeigten auch ihre Social-Media-Aktivitäten: Ethan teilte am Tag nach Weihnachten Clips von Ariana mit ihrem Hund, in denen sie liebevoll in die Kamera lächelt – kurze Zeit später postete sie die Bilder auch auf ihrer eigenen Seite.

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

Imago Ariana Grande und Ethan Slater, März 2025