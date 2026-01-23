Nach Botox-Fail: So hält sich Sandra Sicora jetzt faltenfrei

Sandra Sicora (33) spricht Klartext über ihren Beauty-Weg nach einem missglückten Eingriff: Im Dezember geriet eine Behandlung aus dem Ruder, als sie sich Botox gegen starkes Zähneknirschen spritzen ließ. Im Gespräch mit Promiflash macht die Reality-TV-Bekanntheit nun unmissverständlich deutlich, wie es weitergeht und was für sie künftig überhaupt nicht infrage kommt. Auf die Frage, ob sie Botox auch für glattere Haut einsetzen würde, antwortet Sandra ohne Zögern: "Auf gar keinen Fall." Statt Injektionen setzt sie jetzt auf Routinen, die sie zu Hause und gemeinsam mit einer Freundin umsetzt – ganz ohne Spritzen, dafür mit Geräten, Pflege und Geduld.

Im Interview verrät Sandra, worauf sie schwört: "Ich habe sehr viele Beauty-Programme – entweder zu Hause oder bei einer Freundin", sagt sie Promiflash. Besonders angetan hat es ihr Microneedling, das sie als "richtig geil" beschreibt. Dazu kommen "ganz viele Kosmetikprodukte – die richtigen Produkte", wie sie betont. Frisch eingezogen in ihre Routine ist außerdem eine LED-Maske, die sie begeistert: "Super gut, davon bin ich voll der Fan." Ihre Devise nach dem Vorfall ist eindeutig: "Also lieber das als Spritzen – auf gar keinen Fall. Dann hängt mir ja nochmal irgendwas", erklärt sie und verweist damit auf die unschönen Folgen, die sie im Dezember erlebt hatte.

Abseits der Beauty-Details zeigt Sandra damit auch eine persönliche Konsequenz: Die TV-Persönlichkeit setzt auf Kontrolle, Verlässlichkeit und Rituale, die sie selbst steuern kann. Treatments im Home-Spa mit vertrauten Händen geben ihr offenbar mehr Sicherheit als schnelle Eingriffe. Wer sie kennt, weiß, dass sie ihre Routinen gern ausprobiert, teilt und anpasst – ein Mix aus Neugier und Vorsicht. So entsteht ein Pflegerhythmus, der zu ihrem Alltag passt und in dem sie sich wohlfühlt, ohne Kompromisse bei ihrem Körper einzugehen.

Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Sandra Sicora, September 2025

