Jennifer Lopez spricht offen über schwere Scheidung von Marc

Jennifer Lopez (56) hat während ihrer Show in Las Vegas am vergangenen Freitag seltene Einblicke in ihre Scheidung von Marc Anthony (57) gegeben. Die 56-jährige Sängerin, die mit dem 57-jährigen Musiker von 2004 bis 2014 verheiratet war, beschrieb diese Zeit als besonders schwer. "Es war wirklich eine sehr harte Zeit", erklärte Jennifer vor ihrem Publikum, wie laut Page Six auf Instagram-Videos zu sehen ist. "Ich wollte wirklich alles aufgeben. Ich meine, ich war eine alleinerziehende Mutter mit zwei dreijährigen Zwillingen." In ihrer Verzweiflung wandte sich die "Let's Get Loud"-Interpretin damals an ihre Mentorin Louise Hay, die inzwischen verstorben ist.

Die bekannte Selbsthilfe-Autorin fand genau die richtigen Worte für Jennifer. "Sie sagte zu mir: 'Jennifer, du bist eine Tänzerin, richtig?' Ich sagte: 'Ja, das bin ich.' Und sie sagte: 'Wenn du einen Tanz lernst und die Schritte falsch machst, was machst du dann?' Ich sagte: 'Ich mache einfach weiter, bis ich die Schritte richtig bekomme.' Und sie sagte: 'Genau, Jennifer. Tanz immer weiter'", erinnerte sich die Grammy-Nominierte an das aufbauende Gespräch. Diese Weisheit gab Jennifer auch an ihr Publikum weiter: "Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass ihr tanzt und tanzt und tanzt – immer wieder und wieder, egal was das Leben euch entgegenwirft."

Jennifer und Marc teilen sich die Zwillinge Max (18) und Emme (18). Die beiden Musiker haben trotz ihrer Trennung eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufgebaut. Für Jennifer war Marc ihre dritte Ehe – zuvor war sie mit Ojani Noa (51) von 1997 bis 1998 und mit Cris Judd von 2001 bis 2003 verheiratet. Nach Marc heiratete sie 2022 Ben Affleck (53), doch auch diese Ehe endete in einer Scheidung. In einem Gespräch mit dem Magazin Interview im Oktober 2024 hatte Jennifer über die schmerzhafte Trennung von dem Schauspieler gesagt: "Das bedeutet nicht, dass es mich nicht fast für immer umgebracht hätte. Fast hat es das. Aber jetzt, auf der anderen Seite, denke ich mir: 'Verdammt, das ist genau das, was ich gebraucht habe.'"

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im Jahr 2012

Getty Images Jennifer Lopez 2026

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, Februar 2025

