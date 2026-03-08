Lamorne Morris fragt "New Girl"-Kollegin nach einem Date

Lamorne Morris (42) hat seine ehemalige New Girl-Kollegin Nasim Pedrad (44) auf ziemlich spontane Weise nach einem Date gefragt – und das mitten während der Aufnahme seines Podcasts "The Mess Around". Der Schauspieler, der in der beliebten Sitcom Winston "Winnie" Bishop spielte, kündigte plötzlich an, Nasim anrufen zu wollen, während er gemeinsam mit Hannah Simone, die in der Serie Cece Parekh verkörperte, eine neue Episode aufzeichnete. "Ich werde Nasim daten. Lasst mich Nasim anrufen. Ihr denkt, ich mache Witze? Ich werde Nasim daten", verkündete Lamorne, bevor er tatsächlich zum Telefon griff und seine ehemalige Kollegin kontaktierte, die zwischen 2015 und 2018 seine Partnerin bei der Polizei spielte.

Das Gespräch zwischen den beiden entwickelte sich überraschend charmant, wenn auch etwas chaotisch. "Du bist gerade in unserem Podcast – du bist bei mir und Hannah. Und ich dachte mir gerade: Weißt du was? Ich werde Nasim einfach im echten Leben daten. Also, was geht?", fragte Lamorne, als Nasim ans Telefon ging. Die Schauspielerin zeigte sich zunächst verwirrt und wollte wissen, ob er von damals oder von jetzt spreche. Als Lamorne klarstellte, dass er sie jetzt meinte und wissen wollte, ob sie Single sei, fragte Nasim ungläubig: "Fragst du mich gerade nach einem Date?" Lamorne antwortete scherzhaft: "Nicht ein Date. Eher lass uns einfach Freund und Freundin sein." Nach einigem Hin und Her und der Ermutigung von Hannah, die rief "Frag sie nach einem Date!", willigte Nasim schließlich ein: "Ich bin dabei. Lass uns auf ein Date gehen."

Lamorne und Nasim lernten sich am Set von "New Girl" kennen, wo sie zwischen 2015 und dem Ende der Serie im Jahr 2018 als Paar zu sehen waren. Nasim stieg als Aly Nelson in die Serie ein, Winstons Partnerin bei der Polizei in Los Angeles, und die beiden wurden schnell zu einem beliebten Paar der Show. Dass die beiden auch im echten Leben eine enge Freundschaft pflegen, wurde während des Telefonats deutlich: Nasim neckte Lamorne damit, dass er ihr in letzter Zeit oft von Frauen erzählt habe, die er auf der Dating-App Raya kennengelernt habe. "Oh mein Gott, wirst du mir von den Mädchen erzählen, die du auf Raya getroffen hast? Denn das ist gerade ein riesiger Teil unserer Beziehung", scherzte die ehemalige "Saturday Night Live"-Darstellerin.

Imago Nasim Pedrad und Lamorne Morris bei der Vanities Party: A Night For Young Hollywood in Hollywood, Los Angeles

Imago Nasim Pedrad und Lamorne Morris in einer Szene aus "New Girl", Folge "The Curse of the Pirate Bride" (Staffel 7, Episode 7)

Getty Images "News Girl"-Cast 2018 während einer Pressetour in Pasadena