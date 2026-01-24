Frauke Ludowig verrät in neuem Buch ihr Erfolgsgeheimnis

Frauke Ludowig (62) gewährt ihren Fans jetzt einen selten offenen Blick hinter die Kulissen ihres Erfolgs. In dem neuen Buch "Der Code zum Erfolg" von Autor Tom Junkersdorf, das am 27. Januar erscheint und Bunte bereits vorliegt, verrät die "RTL Exclusiv"-Ikone, wie sie es geschafft hat, sich seit mehr als drei Jahrzehnten im knallharten Showgeschäft zu behaupten. "Lege so früh wie möglich den Grundstein für eine glückliche und erfüllte berufliche Zukunft", rät die Moderatorin und erklärt, weshalb private Höhen und Tiefen auf diesem Weg keine Bremse sein dürfen: "Partner kommen und gehen – wenn man jung ist, bindet man sich meistens ja noch nicht dauerhaft. Aber die Weichen für den Beruf, den du möglichst ein Leben lang gerne ausfüllst, solltest du frühzeitig und konsequent stellen." Ihre Botschaft: Berufliche Erfüllung kommt nicht von ungefähr, sondern von klaren Entscheidungen – und einem langen Atem in einer Branche, in der vieles schnelllebig ist.

Das Buch, in dem Autor Tom Junkersdorf 115 prominente Stimmen zu Wort kommen lässt, beleuchtet Erfolgsstrategien aus verschiedenen Perspektiven. Neben Frauke teilen unter anderem Arnold Schwarzenegger (78), Fußballstar Toni Kroos (36) und Modedesigner Philipp Plein (47) ihre Erfahrungen. Fraukes Ansatz, trotz Glamour und Glitzer authentisch und bodenständig zu bleiben, hebt sie jedoch als besonderes Vorbild hervor. "Luxusgüter machen nicht glücklich, für mich ist Zeit ein Luxus – Zeit für meine Familie und meine Freunde", sagt sie im Buch.

Im privaten Umfeld legt die Moderatorin sehr viel Wert auf Bodenständigkeit. "Ich bin in einer schillernden Welt unterwegs, aber ich lebe kein Luxusleben. Ich behänge mich nicht mit wertvollem Schmuck und fahre keine teuren Sportwagen", stellt sie klar und betont, wie wenig ihr materielle Dinge bedeuten. Ihre Tochter Nele verriet einmal in einem Podcast, dass sie in jungen Jahren kaum etwas vom Ruhm ihrer Mutter wahrnahm, da sie sogar einen anderen Nachnamen trug. Diese Anekdote zeigt, wie Frauke ihre Familie geschickt aus dem grellen Rampenlicht der Öffentlichkeit heraushielt und ihrem Nachwuchs ein ruhiges und behütetes Umfeld bot – fernab des medialen Trubels. Dass die Familie sich im Alltag möglichst normal bewegt und nicht im Luxus schwelgt, passt zu dem Bild, das Frauke in ihren Ratschlägen zeichnet: eine Frau, die zwar seit Jahrzehnten ein Gesicht der Star-Berichterstattung ist, privat aber Wert auf Nähe, Bodenständigkeit und vertraute Beziehungen legt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke und Nele Ludowig, November 2024