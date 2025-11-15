Wegen dieses Designerstücks musste Frauke Ludowig weinen

Frauke Ludowig (61) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt" eine ganz persönliche Geschichte geteilt, die sie bis heute ärgert. Die RTL-Moderatorin erinnerte sich daran, wie eines ihrer wertvollsten Designerstücke – ein exklusives Strandtuch von Hermès im Wert von 980 Euro, das sie einst aus einer Goodie-Bag bei einem Filmfestival in Cannes erhalten hatte – unfreiwillig zerstört wurde. "Ich habe dieses Strandtuch gehütet wie einen Schatz", erinnerte sich die Moderatorin, da ihr Mann und sie es als außergewöhnlich kostbares Andenken betrachteten. Ein gut gemeinter Gedanke endete aber schließlich im Desaster...

Frauke erzählte, wie das elegante Hermès-Handtuch nach Jahren unbenutzt im Schrank an einem schönen Tag anlässlich eines Besuches schließlich in den Garten umziehen durfte. Sie hatte es über eine Liege dekoriert, so schön, dass sie am Abend beschloss, es einfach dort liegen zu lassen – ein folgenschwerer Fehler. "Am nächsten Morgen komme ich in den Garten, und da liegt das Hermès-Handtuch total zerstört neben den Billo-Handtüchern", schilderte sie den Moment. Die Moderatorin vermutet Eichhörnchen als Übeltäter, da diese offenbar die Textur des teuren Tuchs "total zerstört" hatten. "Ich hab' wirklich geweint!", verriet Frauke, die online auch mit Natürlichkeit punktet, ihren Zuhörern.

In ihrem Podcast schmunzelte Frauke darüber, dass sie und Co-Moderatorin Tine Siepmann, ihre enge Freundin und Stylistin, immer wieder über solche "kleinen Dramen des Lebens" sprechen. Frauke, die seit 1994 "Exclusiv – Das Starmagazin" moderiert, begeistert ihre Community stets mit sehr intimen Einblicken in ihren Alltag abseits der schillernden TV-Welt. Ihrem Publikum gefällt gerade diese Mischung aus Glamour und Bodenständigkeit. Die 61-Jährige beweist, dass man trotz des stressigen Showbiz die notwendige Zeit für sich finden kann, um einen gesunden Lebensstil zu führen. Seit Monaten setzt Frauke auf intensiven Muskelaufbau.

Getty Images Frauke Ludowig, TV-Star

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig im Juni 2025

Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin