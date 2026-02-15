Frauke Ludowig interviewt Gil Ofarim mit Augenklappe

Frauke Ludowig (62) hat sich den frisch gekürten Dschungelkönig Gil Ofarim (43) für ein ausführliches Interview geschnappt. Doch bevor es inhaltlich um den umstrittenen Sieg des Sängers bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ging, zog etwas anderes die Aufmerksamkeit auf sich: Frauke trug eine auffällige Augenklappe, besetzt mit Swarovski-Steinen. Die Moderatorin erklärte, dass sie erst kürzlich einen medizinischen Eingriff hatte, bei dem ihr eine neue Linse eingesetzt wurde. Um das Auge zu schonen, griff sie bei dem Treffen zu dieser glamourösen Lösung, wie RTL berichtet.

Inhaltlich stand bei dem Gespräch einiges auf dem Programm. Gil, der sich nach turbulenten Wochen im Dschungelcamp die Krone sichern konnte, sprach mit Frauke über seinen Sieg und die Kontroversen, die ihn begleiteten. Dabei ging es nicht nur um verpasste Entschuldigungen, die Zuschauer kritisierten, sondern auch um seine Zukunftspläne. Details zu seiner weiteren Karriere sowie sein Umgang mit der Zeit im Camp sind in der aktuellen Ausgabe von "Exclusiv – Weekend" zu sehen.

Für Frauke, die als feste Größe bei RTL gilt, war es trotz ihrer vorübergehenden Augenpanne ein gewohnt souveräner Auftritt. Bereits vor ihrer Augenoperation war die Moderatorin bekannt für ihren professionellen Umgang mit ungewöhnlichen Situationen. Gil seinerseits scheint nach dem Dschungelcamp motiviert, neue Projekte in Angriff zu nehmen. Neben seiner Musikkarriere war er in der Vergangenheit auch als Schauspieler aktiv.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig, September 2024

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin