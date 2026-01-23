Frauke Ludowig richtet emotionale Worte an Rapper Bushido

Frauke Ludowig (62) hat sich mit rührenden Worten öffentlich bei Bushido (47) bedankt – und das direkt auf Instagram. Die Moderatorin repostete am Montag eine Story des Rappers und schrieb dazu: "Danke für diesen aufregenden Tag und das unglaubliche Vertrauen, das du mir immer wieder entgegenbringst! So nah jemanden an sich heranzulassen, das ist etwas Besonderes." Anlass der emotionalen Zeilen war ein gemeinsamer Drehtag, an dem die Moderatorin den Musiker eng begleitete – nicht nur vor, sondern auch hinter den Kulissen.

Schon vor einigen Monaten luden Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido die Moderatorin zu sich nach Hause nach Dubai ein und gewährten ihr einen selten offenen Einblick. Bei einem Rundgang durch die luxuriöse Villa erlebte Frauke einen besonderen Moment im Schlafzimmer des Paares: Auf dem Nachttisch entdeckte sie eine Flasche mit einer weißen Flüssigkeit. Anna-Maria erklärte zunächst verlegen, es handele sich um Massageöl. Bushido klärte dann jedoch trocken auf: "Das ist Fake-Sperma. Auf Wasserbasis." Frauke schnupperte neugierig an dem Fläschchen und musste sich kurz darauf die Hände waschen.

Bushido und RTL ziehen seit einiger Zeit an einem Strang. Der Musiker ist mit mehreren Formaten präsent, von Doku-Serien über Konzert-Specials bis hin zu groß angelegten Reportagen. Frauke, die für den Sender regelmäßig Interviews mit dem Rapper und seinem Umfeld führt, wird häufig zu einer vertrauten Wegbegleiterin der Projekte. In ihren Worten schwingt an, dass Bushido ihr nicht nur eigene Statements gibt, sondern auch Einblicke in sein Familienleben ermöglicht.

Anna-Maria Ferchichi, Bushido und Frauke Ludowig, Januar 2026

Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024

Frauke Ludowig, 2024