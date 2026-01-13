Sportskanonen: Frauke Ludowig teilt Einblicke mit ihrem Papa

Trotz heftigem Wintereinbruch hat es Frauke Ludowig (62) rechtzeitig aus Köln in ihre niedersächsische Heimat nach Wunstorf geschafft – und ihre Fans durften digital mitreisen. Auf Instagram teilte die Moderatorin jetzt ein selten privates Video aus dem Wohnzimmer ihrer Eltern: Frauke trainiert Seite an Seite mit ihrem Vater, der gerade seinen 92. Geburtstag gefeiert hat. Beide dehnen sich, gehen in Yogaposen, wirken konzentriert und gleichzeitig gelöst. "Da muss ich natürlich mit ran", schreibt Frauke zu dem Clip und macht damit klar, dass Sport bei diesem Familienbesuch fest zum Tagesprogramm gehört.

In dem Beitrag erklärt Frauke, wie konsequent ihr Vater an seiner Fitness arbeitet. Er bewege sich jeden Tag, mache mehrmals am Tag seine Übungen, trainiere außerdem zweimal pro Woche professionell, bleibe wissbegierig, lese viel und sei immer noch neugierig auf Neues. "Weil er jeden Tag in Bewegung ist", schwärmt die RTL-Moderatorin auf Instagram und nennt ihren Vater ausdrücklich ein Vorbild. Die Fans sind begeistert von so viel Disziplin und Zusammenhalt: "Wie cool ist das denn? Respekt", "Deine Eltern sind so süß" oder "Es ist ein Geschenk, dass sie noch so fit sind", heißt es in den Kommentaren. Dass Frauke überhaupt rechtzeitig ankam, war zuvor unklar gewesen – Schnee und Glätte hatten ihre Anreise beinahe verhindert.

Der Besuch in Wunstorf war dabei nicht nur für den 92. Ehrentag ihres Vaters etwas Besonderes. In der Familie von Frauke häufen sich im Januar traditionell die Kerzen auf den Torten: Die Moderatorin selbst feierte am 10. Januar ihren 62. Geburtstag, auch ihre Mutter hat im ersten Monat des Jahres Ehrentag. Für ihren Vater organisierten Fraukes Bruder Frank und dessen Frau Monika zudem eine Überraschungsfeier mit Freunden, von der der Jubilar nichts ahnte und "sein Glück kaum fassen konnte", wie Frauke im Netz beschreibt. Immer wieder betont sie in ihren Posts, wie wichtig ihr der familiäre Zusammenhalt ist – Momente wie das gemeinsame Wohnzimmer-Workout wirken da wie ein Blick in das Herz dieser sportlichen Familie.

Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig mit ihrem Vater (92), Januar 2026

