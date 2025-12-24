Alkohol: Frauke Ludowig verrät geheime Weihnachtstradition

Frauke Ludowig (61) hat ausgepackt, wie sie Heiligabend wirklich verbringt: Die Moderatorin fährt in ihre Heimatstadt Wunstorf in Niedersachsen, trifft dort ihren alten Freund Thorsten – und dann fließen die Getränke. Im Podcast "Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt" schildert Frauke, dass die Tradition schon mittags startet und schnell Fahrt aufnimmt. "Da kommt mein alter Freund Thorsten, der wirklich ein Verrückter ist, macht die Flaschen auf, und dann betrinken wir uns einfach. Das ist herrlich", sagt sie in der Folge. Auf die Nachfrage ihrer Podcast-Partnerin Tine, ob sie tatsächlich am Nachmittag schon gut dabei sei, antwortet die TV-Bekanntheit ohne Umschweife: "Ich bin dann mittags an Heiligabend das erste Mal schon blau, wirklich." Ein Ritual, das sie nicht missen will und das für sie zu Weihnachten dazugehört.

Die Ausnahme bestätigte nur einmal die Regel: Während der Corona-Pandemie fiel das feuchtfröhliche Treffen wegen der Kontaktbeschränkungen aus. In diesem Jahr jedoch will die "Exclusiv"-Frontfrau die liebgewonnene Heiligabend-Tradition wieder aufleben lassen. Die beiden starten üblicherweise um 12 Uhr, wenn Thorsten die Flaschen öffnet und der gemeinsame Nachmittag in Wunstorf beginnt. Details zum Programm verrät die Moderatorin nicht, doch der Plan klingt simpel und vertraut: ankommen, anstoßen, abschalten. Parallel erinnert Frauke daran, wo Fans sie im TV sehen: "Exclusiv" läuft montags bis freitags um 18.30 Uhr bei RTL – die Feiertage verbringt sie jedoch bevorzugt abseits des Studios.

Vor etwa zwei Monaten sorgte Frauke mit einem sehr persönlichen Geständnis für Aufsehen. Im "Frau Keludowig und Tine - exclusiv und ungeschminkt"-Podcast verriet die Moderatorin, dass sie sich den zweiten Zeh am rechten Fuß operativ verkürzen ließ. "Das hat richtig geknackt!", erinnerte sich Frauke damals und betonte, dass sie zwischendurch froh war, doch die Augen geschlossen zu haben. Den Eingriff nahm sie trotz aller Aufregung bewusst auf sich, nachdem ein Arzt ihr geraten hatte, den Zeh zu verkürzen. "Ich hatte einfach eine Problematik mit meinen Füßen", erklärte die TV-Bekanntheit offen und ergänzte: "Und dann hab' ich gesagt: Genau das möchte ich."

