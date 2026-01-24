"Love Is Blind"-Josy und Gunnar stechen sich Partnertattoo

Josy und Gunnar zeigen, dass ihre TV-Romanze auch nach den Kameras Bestand hat – und gehen jetzt sogar den nächsten Schritt: Das Paar aus der zweiten Staffel von Love Is Blind: Germany zeigt auf Instagram, wie es sich ein gemeinsames Partnertattoo stechen lässt. In einem Video ist zu sehen, wie die beiden sich nebeneinandersitzend den Unterarm stechen lassen – und stolz das Ergebnis zeigen. Dort prangen bei beiden zwei kleine Pods aus "Love Is Blind: Germany", die sich überlappen und so ihre besondere Kennenlerngeschichte symbolisieren.

In dem Clip schreiben die beiden eine Frage, die nach der Reality-TV-Erfahrung schwerer wiegt als ein schneller Spruch: "Wie sicher seid ihr euch? Ja." Dazu gibt es Close-ups der frisch gestochenen Linien, die exakt gespiegelt wirken. In den Kommentaren hagelt es Herz-Emojis und Komplimente für das Design und den Mut, die gemeinsame Geschichte so prägnant festzuhalten. Co-Star Konsti lässt den Scherz nicht liegen und tippt augenzwinkernd: "Copy Paste, danke! Habe bei mir schon die richtige Stelle gefunden." Die Community feiert den Schritt als romantisches Update nach den turbulenten Wochen rund um das große Wiedersehen.

Beim großen "Love Is Blind: Germany"-Wiedersehen auf Netflix zeigte sich: Die Ehen von Josy und Gunnar sowie Jessi und Konsti hielten auch ein Jahr nach den Dreharbeiten noch immer. Josy erklärte, dass sie im ersten Ehejahr nicht nur die Verbindung zu ihrem Partner, sondern auch zu sich selbst gestärkt habe. Das Thema Kinder blieb weiterhin offen – Gunnar wollte seinen Standpunkt nur klarmachen, um später keine falschen Hoffnungen zu schüren. Bei der Reunion sagte er: "Ich wollte, dass Josy weiß, woran sie ist, falls ich wirklich niemals eigene Kinder haben möchte." Für die Fans war diese Ehrlichkeit genauso beeindruckend wie das neue Partnertattoo.

Netflix Josy und Gunnar, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Netflix Jessica und Konstantin Streifling bei ihrer "Love Is Blind: Germany"-Hochzeit

