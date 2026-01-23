Nach LIB: Konsti & Jessi Streifling planen zweite Hochzeit

Eine "fette, fette Party" will sich das Paar nicht entgehen lassen! Konstantin und Jessica Streifling haben sich bei Love Is Blind: Germany blind kennengelernt und anschließend verliebt, verlobt und verheiratet. Eine Hochzeit feierten die Turteltauben also bereits – doch sie planen noch eine zweite, ganz unabhängig von der Show, wie sie in einem Q&A in Jessis Instagram-Story verraten. "Ja, heiraten wollen wir nochmal, oder Schatz?", "Unbedingt", sind sie sich einig.

Tatsächlich waren die TV-Bekannten sogar schon dabei, ihren großen Tag zu planen. "Wir haben uns sogar schon Locations angeguckt, weil wir wollten natürlich noch einmal richtig groß heiraten. Und das auf Mallorca", verrät Konstantin. Doch seine Krankheit machte ihm einen Strich durch die Rechnung: "Aber dann kam diese kack Krankheit und hat unsere Pläne komplett über den Haufen geschmissen." Weil die Gesundheit vorgeht, haben Jessi und Konsti eine zweite Hochzeit nun erstmal hinten angestellt. "Aber wir wollen es auf jeden Fall noch mal machen", betont die Schwäbin.

Auch einen zweiten Antrag hat das Paar gefeiert. Das erste Mal verlobten sie sich, so wie es in der Show vorgesehen ist, blind. Doch Konstantin wollte noch mal aus freien Stücken und mit voller Überzeugung um die Hand seiner Liebsten anhalten. "Die Idee eines erneuten Antrages kam mir schon recht früh. Zum einen waren wir beide nicht happy mit dem Verlobungsring, aber viel mehr wollte ich Jessi noch mal meine tiefe Liebe zu ihr beweisen – unabhängig von produktionellen Vorgaben", erklärte Konstantin gegenüber Promiflash.

Netflix Jessica und Konstantin Streifling bei ihrer "Love Is Blind: Germany"-Hochzeit

Netflix Konstantin und Jessica Streifling bei LIB

Netflix Konsti und Jessi, TV-Kandidaten

