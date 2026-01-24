"Love Is Blind"-Yasmin und Dustin wollten sich kennenlernen

Sie wollten einander eine zweite Chance geben, doch das Schicksal spielte nicht in ihre Karten. Yasmin und Dustin lernten sich in der zweiten Staffel Love Is Blind: Germany kennen. Nach einem blinden Aufeinandertreffen war er sogar bereit, sie zu heiraten. Doch Yasmin empfand nicht dasselbe für ihn – ihr Herz schlug für Kandidat Andi. Die Beziehung der beiden entwickelte sich dann jedoch nicht wie erhofft: Yasmin gab Andi vor dem Traualtar nicht das Jawort und nach der gescheiterten Hochzeit schieden sich ihre Wege. Doch da gab es ja noch einen anderen Herren, der interessant schien: Wie Yasmin in einem Q&A in ihrer Instagram-Story verrät, kontaktierte sie Dustin nach den LIB-Dreharbeiten.

Auf die Frage eines Zuschauers, ob die zwei noch einmal miteinander geredet haben, antwortet sie: "Ja, wir haben direkt nach 'Love Is Blind' Nachrichten ausgetauscht und wir haben versucht, uns kennenzulernen. Wir haben über unseren Alltag gesprochen und ja, ich habe einmal versucht, ihn ein bisschen besser kennenzulernen", verrät sie, ergänzt jedoch: "Aber zu dieser Zeit war er mit jemandem zusammen. Also, das war ein Reinfall." Wenig später scheint Dustin allerdings wieder verfügbar gewesen zu sein und ergriff seine Chance – vergebens. "Ein paar Monate später versuchte er, mich zu kontaktieren, um mich besser kennenzulernen, aber zu diesem Zeitpunkt war ich mit jemand anderem zusammen […] Ja, wir haben uns also nie wirklich kennengelernt", gibt die IT-Consultant zu verstehen.

Nur in der Pod-Phase von "Love Is Blind: Germany" hatte Yasmin die Chance, ein paar Dinge über den Gymnasiallehrer zu erfahren – und sie weiß: "Er ist ein großartiger Mann", schwärmt sie in ihrer Social-Media-Story und schließt mit netten Worten ab: "Ich wünsche ihm alles Gute für seine aktuelle Beziehung." Auch wenn das Experiment für die Frankfurterin nicht wie erhofft ausging, sei sie überaus dankbar für die Zeit und all die gesammelten Erfahrungen, wie sie in der Reunion betonte.

Netflix Yasmin und Dustin, Show-Kandidaten

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Dustin

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin Yasmin

