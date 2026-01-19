Reunion: Ist die "Love Is Blind: Germany"-Ehe noch aktuell?

Liebe kann tatsächlich blind sein: Das haben einige Kandidaten der zweiten Staffel Love Is Blind: Germany bewiesen. Nur wenige Wochen nach dem ersten Kennenlernen – blind, ohne einander zu sehen – und einer darauffolgenden Verlobung haben sich zwei Paare am großen Hochzeitstag das Jawort gegeben. Zwischen den Dreharbeiten und der Ausstrahlung ist rund ein Jahr vergangen – sind die Ehen denn überhaupt noch aktuell? Das klärten die Teilnehmer kürzlich bei einem langersehnten Wiedersehen, welches am Sonntag auf Netflix veröffentlicht wurde.

Und tatsächlich: Sowohl die Ehe von Gunnar und Josy als auch die Ehe von Jessi und Konstantin ist noch am Laufen. Josy hat im ersten Ehejahr nicht nur ihren Partner noch mehr lieben gelernt, sondern auch sich selbst. Und auch das Thema eigener Nachwuchs scheint sich noch etwas entwickelt zu haben: Zwar stehe dieser nach wie vor nicht auf Gunnars Lebensplan, doch sind eigene Kinder nie komplett ausgeschlossen gewesen. Er wollte wohl seinen Standpunkt in der Pod-Phase nur verdeutlichen und seiner Zukünftigen keine Hoffnung machen, sollte der Kinderwunsch wirklich niemals aufkommen, wie er bei der Reunion im Gespräch mit den Moderatoren Steffi Brungs (37) und Chris Wackert-Brungs zu verstehen gab.

Auch das erste Ehejahr von Konsti und Jessi war voller Liebe. Der Wahl-Mallorquiner hat die balearische Insel der Liebe wegen verlassen und ist zu seiner Herzensdame aufs Land gezogen. Doch rund zwei Monate nach ihrer traumhaften Hochzeit musste das Ehepaar seine erste, sehr große Herausforderung meistern: Konstantins Hirntumor war zurück. Die Verkaufsleiterin wich ihrem Gatten in der schweren Zeit nicht von der Seite und war ihm "die beste Stütze, die man sich vorstellen kann", schwärmte er. Dieses Kapitel habe die Turteltauben und ihren Bund noch mehr gefestigt. Und heute geht es dem Eventmanager glücklicherweise wieder "richtig, richtig gut".

Für Yasmin und Andi endete das Experiment "Love Is Blind: Germany" jedoch nicht ganz so rosig. Nachdem die IT-Consultant ihrem Versprochenen am Altar nicht das Jawort geben konnte, endete auch ihre Beziehung. Zwar führten sie kurz danach noch ein klärendes Gespräch, in dem der Investmentberater sein Verständnis offenbarte, doch gingen die zwei schon nur wenige Stunden später getrennte Wege. Heute ist Yasmin der Meinung, dass sie und Andi nicht zusammenpassen und eine ernsthafte Beziehung auf Dauer nicht hätten funktionieren können. Nichtsdestotrotz sind beide überaus dankbar für die Erfahrungen, die sie im Rahmen der Show machen durften.

Gleichermaßen dankbar sind Ex-Paar Jan und Loan. Für die LIB-Küken ging es nicht gemeinsam vor den Altar – sie trennten sich wenige Tage zuvor während der Hochzeitsplanung. Nun führen die Verflossenen jedoch eine enge Freundschaft, in der sie tagtäglich in Kontakt stehen und einander regelmäßig besuchen. Neben einer neuen besten Freundin an seiner Seite darf sich Jan über weiteres Glück in seinem Leben freuen: Der Jurist hat nach dem Experiment wieder gedatet und in einem Mann seine Liebe gefunden.

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Paar

Instagram / gunnarcreates Josy und Gunnar, Eheleute

Instagram / jessicastreifling Konstantin und Jessi, Ehepaar

Netflix Yasmin und Andi bei "Love Is Blind: Germany"

Netflix Jan und Loan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten