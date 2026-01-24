Milo Ventimiglia und seine Partnerin erwarten zweites Baby

Happy News aus Hollywood: Milo Ventimiglia (48) und Jarah Mariano werden wieder Eltern – und verraten das ganz nebenbei in einem liebevollen Geburtstagsgruß an ihre Tochter Ke'ala Coral. Am Samstag teilte Jarah auf Instagram ein Foto, das sie mit Ke'ala beim Plantschen zeigt – braunes Bikini-Set, Sonnenhut, dazu unübersehbar ein wachsender Babybauch. Die Botschaft dazu ist zärtlich und direkt an die Einjährige gerichtet.

Im Text zu dem Foto schreibt Jarah: "Happy ein Jahr, Baby Girl." Dann wird sie emotional: "Ich würde für dich in einem Herzschlag sterben, aber ich muss jetzt auch so lange wie möglich leben, um sicherzustellen, dass du geschützt bist." Sie spricht von einer einzigartigen Liebe und davon, dass Ke'ala Licht in eine oft furchterfüllte Welt bringe. Gegenüber People bestätigten das Model und der This Is Us-Star offiziell, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten.

Für Milo und die hawaiianische Schönheit schließt sich damit ein Kreis voller Auf und Abs. Ihre Tochter kam im Januar des vergangenen Jahres zur Welt – kurz nachdem die Familie bei verheerenden Bränden in Los Angeles ihr Zuhause und sogar das künftige Haus im Bau verloren hatte. Damals betonten beide, wie dankbar sie für Gesundheit, Zusammenhalt und die Hilfe ihrer Community sind. Nun wächst ihre kleine Einheit weiter – getragen von viel Zuversicht, Nähe und jener unübersehbaren Wärme, die schon in Jarahs Geburtstagszeilen mitschwingt.

Getty Images Milo Ventimiglia auf dem Hollywood Walk Of Fame

Instagram / jarahm Schwangere Jarah Mariano mit ihrer einjährigen Tochter, Januar 2026

Instagram / jarahm Milo Ventimiglia und Jarah Marianos mit ihren Baby, Januar 2025

