Nach Hausverlust: Milo Ventimiglia und Jarah wurden Eltern

Nach all den traurigen Nachrichten in den vergangenen Wochen kann Milo Ventimiglia (47) nun eine freudige Neuigkeit verkünden: Der Schauspieler ist erstmals Vater geworden! Wie seine Partnerin Jarah Mariano vor wenigen Minuten mit einem rührenden Beitrag auf ihrem Instagram-Account verrät, hat die kleine Ke’ala Coral Ventimiglia am 23. Januar das Licht der Welt erblickt – nur wenige Tage, nachdem die Familie aufgrund der wütenden Waldbrände in Los Angeles ihr Haus verloren hatte. All das überstanden zu haben und nun mit dieser "aufregenden Neuheit" einen Neuanfang starten zu können, stimme das Model und ihre Liebsten überaus optimistisch und dankbar.

Dankbar ist Jarah aber vor allem auch für all die Unterstützung, die sie in den vergangenen Wochen bekommen hat. "Am 7. Januar wurden meine Familie und ich vor dem Palisades Fire evakuiert. Wir verloren unser Haus, in dem wir wohnten, und alles, was wir besaßen, sowie unser im Bau befindliches Haus, in das wir gerade einziehen wollten. Ich war in der 38. Woche schwanger [...] Meine Familie und ich sind zusammen, glücklich, gesund und in Sicherheit, und das ist wirklich alles, was zählt", fügt sie ihrem Beitrag hinzu. Neben den herzlichen Worten erfreut die frischgebackene Mama ihre Follower zudem mit einem niedlichen Schnappschuss, auf dem die kleinen Füße ihres Neugeborenen, die Hand ihres Partners und die Pfote des Familienhundes zu sehen sind.

Dass die 41-Jährige und der This Is Us-Darsteller ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, machte sie im vergangenen September mit einem Beitrag auf Instagram bekannt. Jarah teilte ein Foto, auf dem sie während ihres Urlaubs auf Hawaii im Bikini auf einem Surfbrett sitzt – und stolz einen kleinen Schwangerschaftsbauch präsentiert. "Baby an Bord", kommentierte sie den Schnappschuss.

Instagram / jarahm Milo Ventimiglia und Jarah Marianos mit ihren Baby, Januar 2025

Instagram / jarahm Jarah Mariano im September 2024

