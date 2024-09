Milo Ventimiglia und Jarah Mariano erwarten ihr erstes Baby

Milo Ventimiglia (47) wird Vater! Wie die Frau des Schauspielers auf Instagram verkündet, erwarten die beiden ihr erstes Kind. "Baby an Bord", schreibt das Model und teilt dazu zwei Fotos, die sie in ihrer Heimat Hawaii zeigen. Auf dem ersten Schnappschuss sitzt sie auf einem Surfbrett im Meer und zeigt stolz ihre kleine Babykugel, die in ihrem Bikini gut zur Geltung kommt. Beim zweiten Bild kommt auch der baldige Papa Milo zum Einsatz – allerdings nur seine Hand, die ein Shaka-Zeichen vor seiner Liebsten formt.

Fans, Freunde und Kollegen sind total begeistert von den Babynews und überschütten das Paar mit Glückwünschen und lieben Worten. So schreibt eine Freundin von Jarah: "Der schönste Teil des Lebens. Viel Spaß und herzlichen Glückwunsch an euch beide", während die ebenfalls gerade schwangere Influencerin Kalana Miller kommentiert: "Ja! Glückwunsch! Du leuchtest." Ein Fan von Milo meint außerdem ganz entzückt: "Oh mein Gott! Milo wird Papa!"

Erst wenige Tage zuvor hatten Jarah und Milo ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. "Letztes Jahr habe ich meinen besten Freund geheiratet. Es gibt nicht genug Worte, um all die besonderen Eigenschaften zu beschreiben, die ihn ausmachen", schwärmte die Beauty an ihrem Hochzeitstag im Netz. Das Paar hatte seine Hochzeit zunächst geheim gehalten. Erst Wochen nach der Trauung, im Oktober 2023, wurde die Nachricht bekannt. In einem Interview mit E! News schwärmte der This Is Us-Star: "Es war ruhig. Wir hatten eine schöne, ruhige Zeit. Es war wundervoll. Einige Familienmitglieder und enge Freunde waren dabei. Es war großartig."

Anzeige Anzeige

Instagram / jarahm Jarah Mariano im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Milo Ventimiglia, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige