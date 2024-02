"Wusste es": Milo Ventimiglia war sofort in Ehefrau verliebt

Er spricht aus dem Herzen. Milo Ventimiglia (46) wurde mit seiner Rolle des Jess in Gilmore Girls zum gefeierten Serienstar. Während er sich seither beruflich also nicht beklagen kann, sieht es auch im Privaten ähnlich aus. Anfang vergangenen Jahres gab der Schauspielerin seiner Partnerin Jarah Mariano das Jawort. Ihr Liebesglück halten sie jedoch weitgehend aus dem Rampenlicht heraus – bis jetzt. In einem Interview macht Milo die enge Verbindung zu seiner Liebsten ganz deutlich.

"Als ich meine Frau zum ersten Mal sah, dachte ich nur: 'Oh nein, sie ist meine Frau'", verrät der 46-Jährige gegenüber Entertainment Tonight und fügt hinzu: "Ich wusste es einfach sofort." Obwohl es Liebe auf den ersten Blick war, scheint Milo auch heute noch genauso verliebt in seine Jarah zu sein, wie er es am ersten Tag war. Auf die Frage, ob sich seit ihrer Hochzeit etwas verändert habe, antwortet er: "Nein, ich denke, wenn überhaupt, dann hat man einfach einen Partner, mit dem man zusammen ist, mit dem man arbeitet und mit dem man glücklich sein kann."

Dass Milo kaum glücklicher sein könnte, ist kein Geheimnis. Offensichtlich hat er mit seiner Jarah sein perfektes Gegenstück gefunden. Bei Watch What Happens Live sprach der This Is Us-Darsteller einst über die Eigenschaften, die seine Zukünftige mitbringen muss. "Ehrlichkeit, Authentizität, Intellekt", hieß es damals von ihm.

