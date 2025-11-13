Pete Wicks' Handy-Drama: Das ist sein No-Go schlechthin

Reality-TV-Star Pete Wicks (37) hat in einem Interview mit dem Mirror über seine größten Abtörner beim Dating gesprochen – und diese haben überraschenderweise viel mit Handygewohnheiten zu tun. Sprachnachrichten sind bei ihm ein echtes No-Go. "Ich hasse sie. Ich brauche keine langen Monologe, etwas, das man in drei Worten sagen kann, muss keine 15-minütige Nachricht sein", erklärte der ehemalige TOWIE-Star. Auch ein anderer Handytrend sorgt bei ihm für Entsetzen: blinkende Handylichter bei eingehenden Nachrichten. "Wenn ich sehe, dass ein Handy wie die Beleuchtung von Blackpool blinkt, bin ich absolut entsetzt", meinte Pete.

Seine Kritik an schlechten Telefongewohnheiten brachte Pete dazu, sich für Sky Mobile als "Relationship Consultant" zu engagieren. Ziel ist es, über technische Verhaltensweisen aufzuklären, die Dates ruinieren könnten. Doch während der Reality-Star in seiner neuen Rolle Tipps verteilt, brodelt die Gerüchteküche um sein eigenes Liebesleben. Seit einem auffällig innigen Bühnenkuss mit der Tänzerin Jowita Przystał beim O2-Arena-Auftritt Anfang des Jahres wird über eine Romanze zwischen den beiden spekuliert. Pete jedoch dementiert die Gerüchte und betont, dass der Kuss rein choreografiert war. Zuletzt wurden die beiden erneut zusammen gesehen, als Pete in den Elstree Studios auftauchte, um seine Freundin Vicky Pattison (37) bei ihrer Strictly Come Dancing-Teilnahme zu unterstützen.

Pete gibt sich jedoch nicht nur in Sachen Dating und Romanzen offen, sondern spricht auch gerne über seine langjährige Freundschaft zu seinem Podcast-Partner Sam Thompson (33). In dem gemeinsamen Format "Staying Relevant" gewährte Pete einen Einblick in ihre enge Beziehung und erklärte stolz, wie Sam vor acht Jahren hartnäckig ihre Freundschaft initiierte. "Er hat sich an mich geklammert und mich nicht mehr losgelassen. Mittlerweile sehe ich ihn wie einen Bruder, er ist Familie für mich", sagte Pete. Die beiden genießen nicht nur beruflichen Erfolg, sondern scherzen oft, dass ihre Freundschaft eine der wenigen erfolgreichen Verbindungen aus der Show "Celebs Go Dating" ist.

Getty Images Pete Wicks im Mai 2017

Instagram / p_wicks01 Pete Wicks und seine Strictly Come Dancing-Tanzpartnerin Jowita Przystal im November 2024

Getty Images Sam Thompson und Pete Wicks, September 2024