Olivia Attwood enthüllt "schwierigen Sommer" mit ihrem Mann

Reality-TV-Star Olivia Attwood (34) hat in einer neuen Podcast-Folge offen über schwierige Zeiten in ihrer Ehe mit Fußballer Bradley Dack gesprochen. Die beiden waren im Juni 2023 den Bund der Ehe eingegangen, doch der vergangene Sommer stellte ihre Beziehung offenbar auf die Probe. In ihrem Podcast "Olivia's House" sagte die 34-Jährige: "Es ist kein Geheimnis, dass wir einen wirklich schlechten Sommer hatten." Sie erklärte, dass in dieser Phase beide nicht perfekt waren und Herausforderungen auf beiden Seiten bestanden. Olivia beschrieb, dass der Druck ihres Berufs und die Gerüchte um ihre Ehe, ausgelöst durch Fotos mit ihrem Radiokollegen Pete Wicks (37) in Ibiza, die schwierige Situation noch verstärkt hätten.

Olivia berichtete weiter, dass es ihr wichtig sei, authentisch zu bleiben, auch wenn ihr PR-Team geraten habe, gemeinsame Bilder mit Bradley zu posten, um Spekulationen ein Ende zu setzen. "Ich mag nicht die Idee, etwas vorzutäuschen, wenn es nicht der Realität entspricht. Das hätte den Druck nur erhöht", erklärte sie. Sie betonte, dass es in einer Ehe manchmal darum gehe, sich gegenseitig immer wieder neu kennenzulernen, da sich beide Partner mit der Zeit ändern. "Die Person, die du am Anfang bist, ist nicht die, die du später bist. Und genau das ist der Punkt – man lernt, wie man damit umgeht", teilte Olivia mit. Für die Zukunft verriet sie, dass sie plane, gemeinsam mit Bradley im Podcast über die vergangenen Monate zu sprechen.

Olivia und Bradley waren bereits lange ein Paar, bevor sie heirateten. Trotz einiger Hürden reflektierten sie immer wieder, was für sie als Paar wichtig ist. Im vergangenen Jahr verkauften sie ihr Haus, um einen Neuanfang in London zu wagen. Mit ihrer offenen und ehrlichen Kommunikation in Interviews und Social Media zeigt Olivia immer wieder, wie wichtig es ihr ist, die Realität hinter ihrem glamourösen Leben deutlich zu machen und Klischees aufzubrechen. Olivias Ziel scheint zu sein, ihr Leben und ihre Beziehung so zu gestalten, wie es für sie und Bradley funktioniert, und nicht, wie es von außen erwartet wird.

Instagram / oliviajade_attwood Bradley Dack und Olivia Attwood im Mai 2023

Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

Instagram / oliviajade_attwood Bradley Dack und Olivia Attwood im Juni 2023

