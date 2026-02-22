Gönnerhaft: Donald Trump schenkt Nicki Minaj signierte Bibel

Nicki Minaj (43) hat ihren Followern auf X am Samstag ein besonderes Geschenk präsentiert, das sie von niemand Geringerem als Donald Trump (79) höchstpersönlich erhalten hat. Die Rapperin teilte ein Bild einer signierten Bibel, auf deren Einband "God Bless The USA" gedruckt ist und in der Mitte die Unterschrift des US-Präsidenten prangt. In ihrer Nachricht schwärmte die 43-Jährige von dem Präsent und schrieb: "Eines der bedeutsamsten Geschenke, die ich jemals in meinem ganzen Leben erhalten habe." Nicki, die ihre Unterstützung für Donald und dessen Politik in der Vergangenheit bereits öffentlich gezeigt hat, scheint das religiöse Geschenk des Politikers besonders zu schätzen.

Die spezielle signierte Version der Bibel, die die gläubige 43-Jährige von Donald bekommen hat, kann auch auf der offiziellen Website God Bless The USA erworben werden. Im Shop kostet sie derzeit glatte 1.000 Dollar, also rund 850 Euro. Es handelt sich offenbar nicht um das erste Geschenk, das die Musikerin von dem 78-Jährigen erhalten hat. Bereits im Januar hatte sie auf ihrem X-Account ein Foto einer Trump-Goldkarte geteilt, die sie ebenfalls von ihm bekommen hatte.

Nicki hat in den vergangenen Monaten wiederholt ihre Unterstützung für Donald und dessen politische Bewegung zum Ausdruck gebracht – eine Entwicklung, die ihre Fans nicht unkritisch beobachten. Die Rapperin, die für Hits wie "Super Bass" und "Anaconda" bekannt ist, gehört zu den prominenten Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche, die sich offen zu ihrer Sympathie für den Republikaner bekennen. Ihre öffentliche Positionierung hat in der Vergangenheit sowohl Zustimmung als auch Kritik von Fans und Kollegen hervorgerufen.

Getty Images Sängerin Nicki Minaj und US-Präsident Donald Trump in Washington, DC, Januar 2026

Getty Images Nicki Minaj beim Treasury Department's Trump Accounts Summit im Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, DC

Getty Images Bei einer Kundgebung in Clive spricht Donald Trump im Horizon Events Center