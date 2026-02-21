Donald Trump ist besorgt: Wird Melania zum Hollywood-Star?

Donald Trump (79) hat sich bei einem Treffen seines neuen Friedensrates in Washington ausgiebig über den Erfolg der Dokumentation seiner Frau Melania Trump (55) geäußert – und dabei auch eine scherzhafte Warnung ausgesprochen. "Sie hat gerade einen sehr erfolgreichen Film am Laufen, auf Platz eins", behauptete er am Donnerstag vor mehreren US-Medien, obwohl die Produktion in den aktuellen Kinocharts tatsächlich nur auf Rang 15 liegt. Der Präsident fügte dann mit Nachdruck hinzu: "Großer Filmstar, und ich sage immer, das bedeutet Ärger, weil es in einer Familie nicht genug Platz für zwei Stars gibt." Er habe seiner Frau bereits gesagt, dass sie nicht zwei Stars in einer Familie haben könnten. "Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist nicht gut", scherzte Donald.

Bei dem Film handelt es sich um die Doku "Melania", die die ehemalige First Lady in den letzten 20 Tagen vor der zweiten Amtseinführung von Donald begleitet. Regie führt Brett Ratner (56), für den es nach den gegen ihn erhobenen Vorwürfen sexueller Belästigung der erste Film seit Jahren ist. Laut Amazon MGM Studios wurde das Projekt in Echtzeit während der Übergangsphase gedreht und soll den Druck und die ständige Beobachtung zeigen, denen eine Präsidentengattin ausgesetzt ist. Das Studio investierte stolze 75 Millionen Dollar in Rechte und Marketing. Seit dem US-Kinostart am 30. Januar legte der Film zunächst einen überraschend starken Start hin und landete am ersten Wochenende auf Platz zwei der Kinocharts, brach danach aber deutlich ein und rutschte zuletzt am Presidents-Day-Wochenende auf Rang 15 ab.

Die Reaktionen auf den Film fielen erwartungsgemäß gespalten aus. Auf der Bewertungsseite Rotten Tomatoes erhielt die Produktion von Kritikern katastrophale elf Prozent, während das Publikum ihr beeindruckende 98 Prozent gab. Gegner der Trumps griffen nach Veröffentlichung der Dokumentation vermehrt auf Michelle Obamas (62) Netflix-Doku "Becoming" aus dem Jahr 2020 zurück. Melania hatte in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen gesorgt, weil sie vergleichsweise selten Interviews gibt und ihr Privatleben lieber abschirmt. Seit ihrer Hochzeit mit Donald im Januar 2005 in Palm Beach, wo im Anschluss im Luxusresort Mar-a-Lago gefeiert wurde, steht das Paar jedoch dauerhaft im Rampenlicht. Nun rückt der Film die eher zurückhaltende Ex-First-Lady noch einmal stärker ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Getty Images Donald und Melania Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, 31. Dezember 2025

First Ladies unter sich: Melania Trump und Michelle Obama

Getty Images Donald und Melania Trump, April 2025