Bethenny Frankel macht chronische Nierenerkrankung publik

Bethenny Frankel (55) hat öffentlich gemacht, dass bei ihr eine chronische Nierenerkrankung im Stadium zwei festgestellt wurde. In einem TikTok-Video vom 22. Januar erzählte die frühere "Real Housewives of New York"-Persönlichkeit, dass mehrere Bluttests immer wieder eine verringerte Nierenfunktion gezeigt hätten und sie deshalb zu einem Nierenspezialisten musste. Dorthin habe sie eigentlich gar nicht gehen wollen, wie sie offen zugab, doch ihr Umfeld habe sie gedrängt. Der Termin, bei dem ihr der Arzt die Diagnose schließlich eröffnete, fand noch am selben Tag statt. Mit der Botschaft wendet sich Bethenny nun direkt an ihre Community, um andere dafür zu sensibilisieren, wie wichtig regelmäßige Gesundheitstests sind.

Die Unternehmerin erklärte ihren Followern, sie sei in den vergangenen Monaten bewusst "proaktiv" vorgegangen und habe neben Bluttests auch Untersuchungen wie Knochendichtemessungen machen lassen. Immer wieder sei in den Laborberichten aufgefallen, dass ihre Nierenwerte zu niedrig seien. In dem Video schildert Bethenny, der Spezialist habe ihr geraten, ihre Erkrankung sehr ernst zu nehmen, regelmäßig Kontrollen zu machen und vor allem deutlich mehr zu trinken. "Wasser ist deine Medizin", habe der Arzt ihr erklärt, so Bethenny. Sie selbst habe bislang kaum Wasser zu sich genommen, lieber Kombucha getrunken und auf Schmerzmittel wie Ibuprofen gesetzt – genau darauf solle die sportliche 55-Jährige nun verzichten. Zusätzlich erwähnte sie, dass sie bereits zuvor mit Long Covid, einer Störung des autonomen Nervensystems und einer bakteriellen Infektion im Gesicht zu kämpfen hatte.

In ihrem Video wirkt Bethenny nachdenklich, aber gefasst, und macht klar, warum sie so offen über ihre Gesundheit spricht: Sie wolle andere dazu motivieren, regelmäßig zum Arzt zu gehen, Blutwerte kontrollieren zu lassen und Auffälligkeiten nicht zu ignorieren. "Seid gründlich", betont sie und rät, Untersuchungen in kurzen Abständen zu wiederholen, wenn etwas nicht ganz stimmig erscheint. Die Reality-TV-Bekanntheit, die seit Jahren ihr Leben, ihren Beruf und auch ihre Rolle als Mutter mit ihren Followern teilt, zeigt damit einmal mehr ihre verletzliche Seite. Für viele Anhänger ist Bethenny nicht nur Geschäftsfrau, sondern auch jemand, der private Höhen und Tiefen unverblümt anspricht – von Beziehungsthemen bis hin zu gesundheitlichen Sorgen, die sie nun erneut mit ihrer Online-Community teilt.

Getty Images Bethenny Frankel, November 2025

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, Januar 2026

Getty Images Bethenny Frankel bei Heidi Klums Halloween-Party 2024