Bethenny Frankels exklusiver Dating-Club ohne Swipes startet

Bethenny Frankel (55) hat es wieder getan: Die Unternehmerin und frühere Real Housewives of New York City-Ikone startet mit "The Core" einen privaten Dating-Club für ernsthafte Singles – ohne Swipes, ohne Zufall, mit Bewerbung und Prüfprozess. Der Startschuss fiel am 3. Dezember, seitdem explodieren die Anfragen, wie Bethenny der Daily Mail erklärt. Das Netzwerk agiert in Metropolen an Ost- und Westküste und weitet gerade den Mittleren Westen aus. Hinter ihr steht ein Team mit Top-Leuten aus großen Dating-Apps, doch Eintritt gibt es nicht wegen Promi-Status – sondern wegen Haltung. "Privatsphäre ist entscheidend", sagt Bethenny. Auch Milliardäre fliegen raus, wenn Ruf oder Verhalten nicht passen. Wer dabei ist, zahlt – je nach Level – von rund 50 Dollar für Community-Events bis etwa 1.200 Dollar für die Premium-Connection-Mitgliedschaft.

Bethenny teilt im Interview kräftig aus: Wischkultur sei "nicht befriedigend, angstmachend, ablenkend" und klassische Matchmaker hätten "schlechte Absichten", würden Frauen zahlen lassen, Quoten abarbeiten und Kundinnen mit NDAs mundtot machen, so ihre Vorwürfe. Ihr Gegenentwurf funktioniert wie eine kuratierte Social-Co-Op: Bewerbungen mit Klarnamen, Statement of Intent, klare Regeln, Verpflichtung zur Aktivität – sonst riskiert man den Platz. Ghosting, Breadcrumbing und Catfishing? Unerwünscht. Erfolg misst "The Core" nicht an Ewigkeiten im Abo, sondern an Qualität: mindestens drei durchdachte Dates und danach Ratings zu Übereinstimmung, Integrität und Charakter, berichtete Bloomberg. Wer einen Partner findet, bleibt für Events und das Netzwerk an Bord. "Fame und Geld sind attraktiv, aber nicht unser Eintrittspunkt. Absicht, Integrität und Transparenz sind entscheidend", betont die Mutter einer Tochter. Selbst "eine Handvoll weiblicher Prominenter" habe angeklopft – eine davon wollte sogar investieren.

Persönlich speist Bethenny ihren Ansatz aus eigenen Erfahrungen. Nach Jahren in der Öffentlichkeit, einer Trennung vom Produzenten Paul Bernon im März und Dates, die sie als Köder-und-Wechsel-Spiel empfand, richtet die Autorin den Fokus auf Verbindlichkeit statt Spielchen. Sie finanziert den Start selbst, beschäftigt ein kleines Team inklusive einer erfahrenen COO aus der Dating-Branche und baut erst Kultur, dann Technik. In Talkshows wie "Call Her Daddy" sprach die Reality-Ikone offen darüber, wie Frauen eingeredet werde, sie seien "zu alt" oder "zu teuer" für die Liebe – eine Botschaft, gegen die sie nun eine Community stellt, die Gleichgesinnte zusammenbringen will. Abseits der Businessfront zeigt die Unternehmerin auf Social Media gern Disziplin und Humor, präsentiert Workouts, Strandmomente und ungeschminkte Einblicke – ein Mix, mit dem sie ihren Fans das Gefühl gibt, bei all dem High-Society-Glam auch ganz nah dran zu sein.

Getty Images Bethenny Frankel im Februar 2024

Getty Images Bethenny Frankel, November 2024

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel im Juli 2025