Bethenny Frankel bringt eigene Handtücher in Luxushotels mit

Bethenny Frankel (55) meldet sich nach ihrem Jahreswechsel in St. Barts mit einer deutlichen Warnung zu Wort: Die Reality-TV-Unternehmerin machte in einem Instagram-Video Hotelhandtücher für eine bakterielle Infektion in ihrem Gesicht verantwortlich, die sie kurz nach der Rückkehr mit einem großflächigen Ausschlag erwischt habe. Passiert sei das nach einem Luxusaufenthalt auf der Karibikinsel, den sie mit Tochter Bryn verbracht hatte. Der Trip endete früher als geplant, doch die Folgen spürte Bethenny erst zu Hause. "Ich hatte eine bakterielle Infektion durch Handtücher", sagte sie in dem Clip. Der Ausschlag sei inzwischen abgeheilt, aber die Konsequenz steht: Beim nächsten Check-in nimmt sie eigene Handtücher und sogar Bettwäsche mit.

In ihrem Video legte Bethenny nach und zeichnete ein wenig glamouröses Bild dessen, was hinter den Kulissen edler Resorts mit Wäsche passiert. Es gebe keine "Handtuch-Fee", die alles sofort frisch wasche, meinte sie, und erklärte, dass benutzte Textilien erst in Sammelbehältern mit Schmutz, Schweiß, Essensresten, Wärme und "Gott weiß was noch" landen, bevor sie gereinigt werden. Auch nach dem Waschen blieben Keime, besonders in Waschlappen, habe man ihr von dermatologischer Seite bestätigt. Und damit nicht genug: Die Moderatorin warnte auch vor Beauty-Helfern wie Make-up-Schwämmen, Puderkissen und Pinseln, die trotz gründlicher Reinigung Bakterien speichern könnten. Ihre Entscheidung steht deshalb fest: Hotelhandtücher und -laken will sie künftig konsequent meiden.

Abseits des Gesundheitsärgers bleibt Bethenny im Privat- und Unternehmerinnenmodus. Die Autorin und Gründerin mehrerer Marken pflegt ein enges Verhältnis zu Tochter Bryn, mit der sie Reisen und besondere Momente teilt. Gleichzeitig treibt sie neue Projekte voran, zuletzt mit einem exklusiven Dating-Club, der auf Diskretion und ausgewählte Kontakte statt auf Wischgesten setzt. Bei all dem zeigt sich Bethenny oft direkt und persönlich – ob im Gespräch mit Fans, in Interviews oder auf TikTok. Dass sie nun ihre Reisegewohnheiten ändert, passt zu ihrem pragmatischen Stil: Sie setzt auf Kontrolle, klare Regeln und kleine Routinen, die ihr und ihren Liebsten ein gutes Gefühl geben sollen.

Getty Images Bethenny Frankel bei der New Yorker Premiere von Netflix’ "Kinda Pregnant", 2025

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, Januar 2026

Getty Images Bethenny Frankel, November 2025