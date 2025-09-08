Jennifer Anistons neuer Partner Jim datete diesen TV-Star

Jennifer Aniston (56) scheint in diesem Sommer ihr neues Liebesglück gefunden zu haben. Ihr Partner, der Hypnotherapeut und Lebenscoach Jim Curtis, ist allerdings kein Unbekannter in der Promiwelt: Realitystar Bethenny Frankel (54), bekannt aus The Real Housewives of New York City, verriet kürzlich in ihrem Podcast "Just B with Bethenny Frankel", dass sie vor rund zehn Jahren eine Romanze mit ihm hatte. "Ich habe Jennifer Anistons Freund gedatet, und er war ein netter Kerl", verriet sie kürzlich in ihrem Podcast "Just B with Bethenny Frankel". Auf weitere Details wollte sie jedoch verzichten – aus Respekt vor dem Friends-Star und seiner aktuellen Beziehung.

Bethenny Frankel erinnerte sich daran, dass Jim damals noch ganz am Anfang seiner Karriere im Gesundheits- und Wellnessbereich stand. Sie selbst habe mit vielen Aspekten dieser Branche nie viel anfangen können – dennoch ist sie überzeugt: Der Wellness-Lifestyle passt perfekt zu seiner neuen Partnerin. "Ich freue mich für Jennifer Aniston, weil ich glaube, dass sie wirklich Liebe finden möchte. Ich glaube, es war nicht leicht für sie – und ich kann das gut nachvollziehen. Ich denke, sie hat diese bodenständige, entspannte Seite an sich", betont Bethenny.

Seit einigen Monaten wird die Schauspielerin immer wieder in Begleitung von Jim Curtis gesichtet. Während Bethenny den Hypnotherapeuten als "gut aussehend", "nett" und "wirklich lieben Menschen" bezeichnet, scheint auch Jennifers Umfeld sehr angetan von ihrem neuen Partner. "Jim ist großartig. Ihre engen Freunde lieben ihn. Es ist fantastisch, in seiner Nähe zu sein", verriet ein Insider erst kürzlich gegenüber People und fügte hinzu: "Er hat eine unglaublich ruhige und sichere Ausstrahlung. Jen liebt das." Zwar sei es für das Paar noch "früh", das Verhältnis wirke jedoch bereits jetzt "sehr positiv", so die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bethenny Frankel, "Real Housewives"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025