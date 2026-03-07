Darum ist Bethenny Frankel nicht im neuen RHONY-Spin-off

Bethenny Frankel (55) macht ihren Fans eine klare Ansage: Im neuen Real Housewives of New York City-Spin-off von E! wird die Reality-TV-Ikone nicht auftauchen – und das ganz bewusst. In einem ausführlichen Instagram-Video erklärt Bethenny jetzt, warum sie dem Ableger der Kultshow, der den Titel "The Golden Life" trägt, fernbleibt. Obwohl ehemalige Kolleginnen sie angeblich sogar gebeten haben, zurückzukehren, zieht die Unternehmerin einen Schlussstrich. Die Beauty lebt heute mit eigenen Geschäftsprojekten, lukrativen Deals mit großen Marken und einem ganz anderen Alltag als noch zu ihren RHONY-Zeiten – und genau dieser neue Lebensstil ist der Grund, warum sie dem Projekt eine Absage erteilt. "Es wäre nicht gut für mein Geschäft", erklärt sie und verweist darauf, dass sie früher mit der Show vor allem ihre eigenen Marken promoten konnte.

Heute arbeite sie mit vielen unterschiedlichen Unternehmen und Beteiligungsmodellen zusammen – und diese Partner sähen das Reality-Genre lieber in der Vergangenheit. Zudem spielt Geld eine große Rolle: Bethenny behauptet, die Gage, die sie für ein Comeback fordern müsste, könne E! ohnehin nicht zahlen. Schon früher habe genau das für Spannungen gesorgt. Laut der 55-Jährigen sei hinter den Kulissen Neid aufgekommen, weil Kolleginnen versucht hätten, ihre Verträge mit der Forderung zu verhandeln: "Gebt mir einen Dollar mehr als Bethenny Frankel bekommt." Für den neuen Ableger setzt E! nun auf andere Fanlieblinge: In "The Golden Life" stehen Dorinda Medley, Ramona Singer, Luann de Lesseps (60), Kelly Bensimon und Sonja Morgan (62) vor der Kamera, während Jill Zarin nach ihrer Kritik an Bad Bunnys (31) Super-Bowl-Halbzeitshow wieder aus dem Cast geflogen ist.

Trotz ihrer Absage zeigt sich Bethenny versöhnlich mit dem Franchise, mit dem ihre Karriere einst Fahrt aufnahm. Die New Yorkerin war bereits in Staffel eins von "Real Housewives of New York City" dabei, stieg nach Staffel drei aus und kehrte später für die Staffeln sieben bis elf zurück, die 2019 endeten. Privat setzt Bethenny eigenen Worten nach heute jedoch vor allem auf Ruhe und Selbstbestimmung: "Ich mag mein Leben jetzt. Ich mag es, nichts tun zu müssen, was mir jemand sagt, oder irgendwo sein zu müssen, wo mir jemand sagt, ich soll dort sein. Mein Frieden in dieser Lebensphase ist mir sehr wichtig." In den Kommentaren unter ihrem Beitrag bekommt die TV-Persönlichkeit dafür viel Zuspruch: "Kluge Entscheidung. Du brauchst das nicht."

Imago Bethenny Frankel, TV-Bekanntheit

Imago Kelly Bensimon, Luann de Lesseps, Jill Zarin, Bethenny Frankel, Ramona Singer und Alex McCord bei der Premiere von RHONY 2009

Imago Bethenny Frankel, 2009