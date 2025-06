Bethenny Frankel (54) begeistert im frechen Tanga-Badeanzug

Bethenny Frankel (54), bekannt aus der Reality-Show "The Real Housewives of New York City", präsentiert sich mit 54 Jahren selbstbewusst in einem auffälligen Badeanzug. Auf Instagram teilte sie am 2. Juni ein Reel, das sie in ihrer Küche zeigt – gekleidet in einen Badeanzug der Marke Oh Polly x Sports Illustrated Swimsuit mit Zebra-Print, roten Trägern und Tanga-Schnitt. Dazu kombinierte sie ein weißes Crop-Top mit roten Ärmeln, eine große schwarze Sonnenbrille und goldene Armreifen. Ihren Post kommentierte sie mit einem Augenzwinkern: "Wenn das Internet sagt, ich bin ein Supermodel, wer bin ich, um dem zu widersprechen?"

Nur wenige Tage zuvor hatte sie mit einem ähnlichen Look im Zuge der Miami Swim Week die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auf Bildern, die Us Weekly vorliegen, schritt sie mutig in einem schwarzen Sarong über den Laufsteg, den sie anschließend ablegte, um ein gepunktetes Bikini-Oberteil und Tanga-Höschen zu enthüllen. Für die Show wählte sie weitere auffällige Outfits, darunter ein Denim-Komplett-Ensemble und einen etwas bedeckteren, einteiligen Badeanzug mit Leopardenmuster von Norma Kamali. Die Reaktionen im Netz waren gemischt, doch Bethenny ließ sich davon nicht beirren – stattdessen erhielt sie umso mehr Zuspruch von ihrer 15-jährigen Tochter Bryn, die sie als ihre größte Unterstützerin bezeichnet.

Abseits der Glamourwelt ist Bethenny vor allem Mutter mit Herz und Humor. Auf TikTok erzählte sie von einem amüsanten Moment nach der Show: Während sie Bryn zur Schule brachte, bemerkte sie, dass ihr Umfeld sich plötzlich "komisch" verhielt. Doch Bryn störte der extravagante Auftritt ihrer Mutter keineswegs – im Gegenteil: "Mama, du siehst aus wie 30!", soll sie begeistert gesagt haben. Bethenny betonte, dass sie keinen konventionellen Ansatz beim Muttersein verfolgt, sondern sich selbst als "coole Mama" sieht. Diese charmante Art macht sie bei ihren Fans und ihrer Tochter gleichermaßen beliebt.

Getty Images Bethenny Frankel, November 2024

