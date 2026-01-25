Influencer Justin Bunyai spricht offen über den Armverlust

Justin Bunyai hat seine Community mit einem offenen Geständnis auf Instagram aufhorchen lassen. Der Social-Media-Star schildert, was im April in Wien geschah: Nach einem Sturz von einem Balkon landete er im Krankenhaus und verlor seinen Arm. In dem Clip erklärt Justin, dass er lange schwieg, um seine Familie zu schützen, nun aber Klarheit schaffen wolle. Er spricht allein und direkt in die Kamera, ohne große Inszenierung, und richtet sich ausdrücklich an seine Follower, die ihn seit seinem Unfall begleiten. "Das ist die Wahrheit, wie ich meinen Arm verloren habe", sagt er und kündigt an, nichts auszulassen. Der 19-Jährige will erzählen, mit wem er damals unterwegs war, was er nahm und weshalb die Nacht so tragisch endete.

Justin berichtet, er sei damals in einer "komischen Freundesgruppe" gewesen und habe als erfolgreicher Influencer "sein Geld für dumme Sachen ausgegeben". Über einen längeren Zeitraum habe ihm schließlich jemand eine Substanz angeboten: "Ich nenne es jetzt einfach mal Acid", sagt er in dem Clip. Er habe die Droge genommen, ohne sich viele Gedanken zu machen – und ohne zu wissen, dass die Person ihm, so seine Darstellung, "die hundertfache Menge raufgegeben" habe. Die Folgen beschreibt er drastisch: "Ich hatte eine Psychose und bin vom Balkon gedingst. Hab dabei meinen Arm verloren." Im Krankenhaus sei er erst nach und nach zu sich gekommen, noch tagelang benommen von der Substanz. Mit dem Video wolle er "zur Aufklärung" beitragen und erklärt eindringlich: "Ihr wisst nie, was ihr nehmt. Ihr wisst nie, welche Dosis das ist. Euch kann genau dasselbe passieren, also seid bitte nicht dumm und nehmt niemals im Leben Substanzen zu euch." Statt Drogen zu nehmen und Alkohol zu trinken, rät er seinen Followern, lieber Sport zu treiben.

Der Influencer betont in seiner Botschaft immer wieder seine eigene Verantwortung: "Ich bin der Einzige, der dran Schuld ist, dass ich meinen Arm verloren habe. Deshalb heule ich nicht rum, sondern ich stehe dazu. Ich versuche, aus meinem Leben, aus meiner jetzigen Situation das Beste zu machen." Schon kurz nach dem Unfall hatte Justin seine Fans an seinem langen Krankenhausaufenthalt und der Rückkehr nach Hause teilhaben lassen und damals deutlich gemacht, wie wichtig ihm seine Familie ist. Der junge Österreicher zeigt seitdem auch private Momente aus dem Alltag mit nur einem Arm und nimmt seine Follower mit auf seinem Weg in ein neues, anderes Leben, in dem Fitness, Zeit mit den Liebsten und ein offener Umgang mit seinen Fehlern eine große Rolle spielen.

Anzeige Anzeige

Instagram / justin.bunyai Justin Bunyai im Urlaub, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / justin.bunyai Justin Bunyai, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / justin.bunyai Justin Bunyai in seinem ersten Sketch ohne Arm, Mai 2025

Wie kommt Justins Anti-Drogen-Appell bei euch an? Klar und notwendig – starke Vorbildfunktion. Glaubwürdig, aber Prävention gehört auch in Schulen & Familie. Ergebnis anzeigen