Angebot: "#CoupleChallenge"-Pärchen freiwillig in Exit-Game

Bei #CoupleChallenge bekommen die verbliebenen Teams kurz vor der Nominierung ein unmoralisches Angebot unterbreitet, das es in sich hat. Die Produktion bietet allen Pärchen die Möglichkeit, sich vor dem Finale einen Teil des aktuell 63.500 Euro schweren Jackpots zu sichern – und zwar unabhängig davon, ob sie am Ende gewinnen oder nicht. Der Haken an der Sache: Wer das höchste Angebot am schnellsten abgibt, zieht automatisch in die nächste Exit-Challenge ein und muss dort um genau diese Summe kämpfen. Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose entscheiden sich ohne zu zögern für die maximale Summe von 30.000 Euro und sind damit am schnellsten, wie bei der Nominierung verkündet wird.

Damit ziehen die beiden Realitystars freiwillig in das Exit-Spiel ein und riskieren ihren Verbleib im Camp für die Chance auf das gesetzte Preisgeld. Allerdings sind sie nicht die Einzigen, die sich für die volle Summe entschieden haben. Auch Aleksandar (35) und Marko Petrovic wollen sich die maximal möglichen 30.000 Euro in die eigene Tasche stecken, sind jedoch langsamer als Carina und Chika. Nach der Nominierung steht dann auch fest, wer gegen das Frauen-Duo antreten muss: Emmy Russ (26) und Samuel Sohebi haben die meisten Stimmen von ihren Mitstreitern erhalten und müssen sich der Herausforderung stellen.

Emmy und Samuel haben bereits bewiesen, dass sie unter Druck funktionieren können. In ihrer letzten Exit-Challenge gegen Virginia und Andrew Weiss setzten die beiden auf eine riskante Strategie, die sich am Ende auszahlte. Bei einem Spiel, bei dem Murmeln gezählt werden mussten, entschieden sie sich fürs Schätzen statt fürs genaue Zählen und sicherten sich dadurch den Sieg. Ob ihre Taktik auch diesmal aufgeht und sie sich gegen Carina und Chika durchsetzen können, werden Zuschauer erst nächste Woche sehen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Andreas Zitt Der "#CoupleChallenge"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel bei "#CoupleChallenge", Staffel 3

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Emmy Russ und Samuel Sohebi bei der "#CoupleChallenge"-Nominierung, 2026