Kommt das "Outlander"-Spin-off um Lord John Grey schon bald?

Lord John Grey könnte doch noch seine eigene Serie bekommen. Nachdem das Spin-off rund um die beliebte Figur aus Outlander, gespielt von David Berry, einst scheiterte, klingen die Verantwortlichen der Serie nun plötzlich optimistisch. Executive Producerin Maril Davis ließ gegenüber dem Portal TVLine durchblicken, dass sie nach wie vor sehr interessiert daran sei, die Geschichte von Lord John weiterzuerzählen. Auch Showrunner Matt B. Roberts stehe dem Projekt offen gegenüber. Und David selbst? "David würde es lieben. Oh ja, das wäre ein großer Spaß", verriet Maril. Stärker könne man das Interesse kaum ausdrücken, ohne eine offizielle Ankündigung zu machen.

Dass ein Spin-off zu Lord John Grey bereits einmal konkret geplant war, hat David kürzlich selbst bestätigt. Zur Zeit der vierten Staffel von "Outlander" sei das Projekt weit fortgeschritten gewesen. Ein Autor war damals bereits engagiert worden, der Schauspieler hatte sogar einen Vertrag unterschrieben. Dann versandete das Vorhaben jedoch still und leise. Erst nach Abschluss der Mutterserie fühlte sich David bereit, darüber zu sprechen. Beim Staffel-8-Premieren-Event in New York City gab er sich diplomatisch und erklärte lediglich, ein Spin-off sei "potenziell" möglich, wie Serienjunkies berichtet.

Die Figur des Lord John Grey bietet dabei reichlich Stoff für eine eigene Serie. Autorin Diana Gabaldon (74) hat dem britischen Militärveteranen längst eine eigene Buchreihe gewidmet, die im gleichen Universum wie "Outlander" angesiedelt ist. Die Romane bedienen ein anderes Genre als die romantische Zeitreisedrama-Vorlage. Lord John ermittelt, politisiert und navigiert als schwuler Mann mit Geheimnissen durch die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. Auf ihrer offiziellen Website bestätigt Diana zudem, dass nach dem zehnten und letzten Hauptband der Saga noch mindestens ein weiteres Lord-John-Buch erscheinen soll.

Getty Images David Berry 2017

Getty Images David Berry 2016

Getty Images Caitriona Balfe, Sam Heughan und Diana Gabaldon in New York, Oktober 2024

