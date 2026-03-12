YouTube-Premiere: Paris Hiltons Serie berührt die Fan-Herzen

Paris Hilton (45) meldet sich mit einem emotionalen YouTube-Projekt zurück: Die neue Doku-Reihe "Back in Business" rückt Frauen in den Mittelpunkt, deren Unternehmen durch die Brände des Jahres 2025 zerstört oder schwer beschädigt wurden. Statt auf voyeuristisches Katastrophenfernsehen setzt das Format auf Ermutigung und reale Geschichten des Wiederaufbaus – mit Paris als Gastgeberin, die selbst vom Verlust betroffen ist. Ihr Malibu-Haus fiel den Flammen zum Opfer. Die zweifache Olympiasiegerin und Goldmedaillengewinnerin Jordan Chiles (24) ist ebenfalls als Stargast in der Serie dabei und verleiht ihr zusätzliche Strahlkraft. Paris machte unmissverständlich klar, worum es ihr geht: "Diese Frauen haben nicht nur ihre Unternehmen wieder aufgebaut, sondern auch die Hoffnung für ihre Familien, Mitarbeiter und Gemeinden wiederhergestellt", zitiert sie Deadline.

Parallel zur Serienproduktion mobilisierte Paris über ihre gemeinnützige Organisation 11:11 Media Impact, gemeinsam mit GoFundMe.org und dem Pasadena Women's Business Center, finanzielle Mittel in beträchtlicher Höhe. Insgesamt wurde ein Hilfsfonds von umgerechnet 865.000 Euro aufgelegt – aufgeteilt in Einzelzuschüsse von jeweils 22.000 Euro, die an 50 von Frauen geführte Kleinunternehmen vergeben werden. Darunter befinden sich Friseursalons, Blumenläden, Kindertagesstätten, Bäckereien und Buchhandlungen. Renata Ortega, Inhaberin des Orla Floral Studio, verlor durch die Brände sowohl ihr Zuhause als auch ihren Arbeitsplatz. "Ich wusste wirklich nicht, ob wir das schaffen würden oder wie lange wir durchhalten könnten, wenn wir ganz von vorne anfangen müssen", erzählte sie laut Impact Wealth. "Dieser Zuschuss gibt mir Hoffnung in einer Zeit großer Ungewissheit." Das Pasadena Women's Business Center erhielt darüber hinaus zusätzliche finanzielle Mittel, um betroffene Unternehmerinnen mit kostenloser Beratung durch den Wiederaufbau zu begleiten.

Für Paris, die in den vergangenen Jahren zunehmend private Einblicke in ihr Leben als Ehefrau und Mutter gegeben hat, reiht sich "Back in Business" in eine Reihe persönlicher Projekte ein – von der Einrichtungsserie "Inclusive By Design" bis zur animierten Show "Paris Hilton and Her Pups", in denen sie immer wieder auch ihre eigenen Erfahrungen und Verletzlichkeiten zeigt. Zuletzt hatte sie sich für den Kampf gegen Deepfake-Pornografie eingesetzt. Und ihre Fans dürfen sich auf noch mehr freuen. Nur einen Tag nach der Ankündigung ihrer YouTube-Serie wurde bekannt, dass Paris in der Weihnachtskomödie "Clashing Through the Snow" mitspielen wird. An ihrer Seite stehen Christopher Briney (27), Michelle Randolph (28) und Lukas Gage (30).

