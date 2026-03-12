"Bridgerton"-Geheimnis gelüftet: Lady Danburys neue Heimat

Lady Danbury hat im Finale der aktuellen Bridgerton-Staffel einen emotionalen Abschied von Queen Charlotte genommen – und ließ die Zuschauer mit der Frage zurück, wohin ihre Reise führen mag. Die von Adjoa Andoh (63) gespielte Figur ist eine der beliebtesten der Serie, weshalb ihr tränenreicher Abschied für viele Fans besonders bewegend war. Doch während Showrunnerin Jess Brownell gegenüber Entertainment Weekly bereits bestätigte, dass es sich nicht um einen endgültigen Abschied handelt, blieb zunächst unklar, wohin Lady Danbury aufbricht. Die Antwort liefert jedoch das Spin-off "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte", in dem die Figur bereits über ihre Wurzeln gesprochen hatte.

In einer besonders emotionalen Szene der Spin-off-Serie spricht die junge Lady Danbury, gespielt von Arsema Thomas, ihrem Sohn Dominic Mut zu. Der kleine Junge muss sich trotz seines geringen Alters bereits als Lord vor der britischen Gesellschaft beweisen. In diesem Moment verrät sie auch, woher sie stammt: "Und du bist Lord Danbury. Und du wirst deinen rechtmäßigen Platz einnehmen, weil er dir zusteht. Und weil du mein Sohn bist. Du bist der Sohn von Agatha Danbury, geborene Soma, vom königlichen Blut des Kpa-Mende-Bo-Stammes in Sierra Leone. Du stammst von Kriegern und Kriegerinnen ab. Wir siegen. Vergiss das niemals", erklärt sie in ihrem eindringlichen Monolog. Damit ist klar: Lady Danbury ist in dem westafrikanischen Land Sierra Leone aufgewachsen, und dorthin wird ihre Reise sie nun zurückführen.

Der Kpa-Mende-Bo-Stamm ist Teil des westafrikanischen Volks Mende, das unter anderem in Sierra Leone lebt und eine reiche eigene Geschichte mitbringt. Lady Danbury entstammt damit königlichem Blut und trägt das Erbe von Kriegern in sich. Ihre Reise auf den afrikanischen Kontinent dürfte allerdings einiges an Zeit in Anspruch nehmen, weshalb die Figur wohl erst später wieder in der Serie auftauchen wird. Adjoa Andoh betonte in einem Interview mit dem Magazin Town & Country, dass "Bridgerton" sich nicht nur auf Erzählungen über Versklavte beschränkt: "Hierarchien finden Hierarchien, [selbst] im 19. Jahrhundert". Dies verleiht der Serie ihre ganz eigene Erzählweise und gibt Lady Danburys Heimreise eine positive Bedeutung.

Anzeige Anzeige

Imago Adjoa Andoh als Lady Agatha Danbury in einer Szene aus "Bridgerton" Staffel 3, Episode 8 (2024)

Anzeige Anzeige

Getty Images Adjoa Andoh, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris