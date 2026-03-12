Diese Paare stellen sich Treuetest bei "Temptation Island"

Die achte Staffel von Temptation Island steht in den Startlöchern und bringt wieder ordentlich Spannung auf die Bildschirme, berichtet RTL. Ab dem 24. März können Fans der Show jeden Dienstag bei RTL+ mitverfolgen, wie vier Paare den ultimativen Treuetest wagen. Charleen und Etienne aus Düsseldorf, Laura und Momo aus Paderborn und Göttingen, Loucia und Dominik aus Hamburg sowie Melina und Jonathan aus Dubai stellen ihre Beziehungen auf die Probe. Das Format bleibt dabei seinem bewährten Konzept treu: Die Partner werden in getrennten Villen untergebracht, haben keinerlei Kontaktmöglichkeiten zueinander und müssen sich den Verlockungen zahlreicher Verführerinnen und Verführer stellen. Wer es nicht erwarten kann, darf sich freuen – bereits eine Woche vor dem offiziellen Start gibt es am 17. März eine Sneak-Preview auf RTL+.

Charleen und Etienne sind seit über zwei Jahren in einer Beziehung. Der 22-Jährige hatte währenddessen immer mal wieder Kontakt zu anderen Frauen. In der Show möchte der junge Mann seiner Partnerin beweisen, dass er sich verändert hat. Momo dürften einige Fans bereits kennen: Der 35-Jährige war bereits im Jahr 2021 Verführer. Rund drei Jahre später lernte er Laura auf Instagram kennen. Doch ihre Beziehung stand bereits mehrfach kurz vor dem Aus – wie werden sie sich bei "Temptation Island" schlagen? Loucia und Dominik sind seit rund anderthalb Jahren zusammen, doch in dieser Zeit trennten sie sich schon einmal, weil Dominik mit einer anderen Frau Kontakt hatte. Dennoch wollen die beiden in Zukunft ein Paar bleiben und nutzen die Show, um ihre Liebe auf die Probe zu stellen. Melina und Jonathan gehen bereits seit 2022 gemeinsam durchs Leben und führen laut Bild eine glückliche Beziehung auf Augenhöhe. Die Frage bleibt, ob sie den großen Treuetest bestehen werden.

Durch die neuen Folgen führt wieder Janin Ullmann (44), die im Gegensatz zu den Paaren auf der Insel ihr Single-Leben genießt. Während die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Beziehungen auf eine echte Zerreißprobe stellen, verriet die Moderatorin bereits vor einigen Monaten offen: "Ich bin nicht auf der Suche und happy als Single." Für sie sei es wichtig, sich selbst zu genügen. "Ich bin komplett", stellte die Moderatorin damals Bild klar. Janin betonte außerdem, wie entscheidend Wertschätzung und Respekt in einer Partnerschaft für sie seien – und dass Fremdgehen für sie dort beginnt, wo vorher gesetzte Grenzen überschritten werden. Nach ihrer gescheiterten Ehe arbeitete die Moderatorin hart an ihrem Selbstwertgefühl und konzentrierte sich zunehmend auf ihre Karriere.

RTL "Temptation Island"-Cast 2026

RTL Charleen und Etienne, "Temptation Island" 2026

RTL Laura und Momo, "Temptation Island" 2026

RTL Loucia und Dominik, "Temptation Island" 2026

RTL Melina und Jonathan, "Temptation Island" 2026