Neue Fotos und Aussagen: Hatte Epstein heimliche Kinder?

Neue Dokumente des US-Justizministeriums bringen eine verstörende Behauptung ans Licht: Jeffrey Epstein (†66) soll einem seiner Opfer erzählt haben, er sei bereits Vater. Die Frau, die aussagte, dass der verurteilte Sexualstraftäter sie jahrelang missbraucht habe, nachdem sie ihm im Alter von 16 Jahren begegnet war, berichtete dem FBI im Januar 2020 von einem Foto in seinem New Yorker Anwesen. Das Bild habe eine blonde Frau am Strand gezeigt. Jeffrey habe ihr erklärt, dass dies die Mutter seines Kindes sei. In der Wohnung habe sich außerdem eine Torso-Skulptur befunden, die laut Jeffrey ein Abbild dieser Frau gewesen sein soll. Er habe geschwärmt, die Frau sei "perfekt" und ihr Ehemann werde "sehr glücklich" sein.

Die Behauptung heizt langjährige Spekulationen an, ob der verstorbene Finanzier heimlich Vater wurde. Sein Bruder Mark Epstein hat diese Gerüchte jedoch wiederholt dementiert und beteuert, dass Jeffrey keine Kinder gehabt habe. In den nun veröffentlichten Akten findet sich zudem ein Foto, das Jeffrey zeigt, wie er eine Frau umarmt, die ein Baby im Arm hält. Die Gesichter der Frau und des Kindes sind auf dem Bild unkenntlich gemacht. Weitere Aufnahmen zeigen ihn mit Babys, deren Identität bis heute ungeklärt ist. Auch frühere E-Mails von Sarah Ferguson (66) an Jeffrey aus dem Jahr 2011 erwähnen ein Baby: "Habe vom Duke gehört, dass du einen kleinen Jungen bekommen hast", schrieb sie damals.

Mehrere Frauen haben zudem erklärt, dass Jeffrey sie aufgefordert habe, ein Kind von ihm zu bekommen. Handschriftliche Notizen einer britischen Betroffenen deuten darauf hin, dass er das Thema in seinem Haus in Palm Beach ansprach, was seine Vertraute Ghislaine Maxwell (64) verärgert habe. Die Frau schrieb, Ghislaine sei "sauer" gewesen und habe sie dafür "bestraft". Auch Johanna Sjoberg sagte in einer Aussage aus dem Jahr 2015 aus, Jeffrey habe sie wiederholt gebeten, die Mutter seines Babys zu werden. Jeffrey Epstein wurde im August 2019 tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden, während er auf seinen Prozess wegen Menschenhandels wartete.

Bereits vor einigen Wochen hatten neue Justizdokumente aus den USA für Entsetzen gesorgt. Darin wurde behauptet, einem der mutmaßlichen Opfer sei im Jahr 2002 in New York direkt nach der Geburt ein Baby weggenommen worden. In den Tagebuchaufzeichnungen der Frau, die der britischen Times vorlagen, hieß es: "Sie wurde geboren, ich habe sie weinen gehört." Maxwell habe das Neugeborene als "wunderschön" bezeichnet, kurz bevor es spurlos verschwand. Das Tagebuch, dem sogar ein Ultraschallbild beigefügt gewesen sein soll, sowie weitere Unterlagen wurden damals an die Bundesanwaltschaft übergeben. Auch habe Jeffrey offenbar geplant, in New Mexico Frauen gezielt schwängern zu lassen, um seine eigenen Gene weiterzugeben. In privaten Nachrichten war von "perfekten Nachkommen" die Rede. Eine der Betroffenen schrieb über ihre Erfahrungen: "Ich fühle mich wie ein menschlicher Brutkasten." Bis heute blieb unklar, ob es wirklich Nachkommen gibt – offiziell vermerkte Jeffrey in seinem Testament keine Kinder.

U.S. Department of Justice, DOJ Jeffrey Epstein und eine unbekannte Frau auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

U.S. Department of Justice, DOJ Blaue Torso-Skulptur aus Jeffrey Epsteins New Yorker Anwesen

Imago Sarah Ferguson, Juli 2025

U.S. Department of Justice, DOJ Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto