Billie Eilish plant großes Schauspieldebüt mit "Glasglocke"

Billie Eilish (24) steht kurz davor, ihr Debüt als Schauspielerin zu geben. Die zweifache Oscar-Gewinnerin und zehnfache Grammy-Preisträgerin befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen für die Hauptrolle in der Verfilmung von Sylvia Plaths klassischem Roman "Die Glasglocke". Regie bei dem Projekt soll die Oscar-Preisträgerin Sarah Polley führen, die unter anderem durch Filme wie "Women Talking" bekannt wurde. Produziert wird das ambitionierte Vorhaben Deadline zufolge von Joy Gorman Wettels über ihre Firma Joy Coalition, gemeinsam mit Plan B Entertainment und Studiocanal. Focus Features steht kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen, um den Film zu finanzieren und in den USA zu verteilen.

"Die Glasglocke" ist der einzige Roman der amerikanischen Schriftstellerin und Dichterin Sylvia Plath und wurde ursprünglich 1963 veröffentlicht. Das semi-autobiografische Werk erzählt vom Abstieg einer jungen Frau in die psychische Erkrankung und der Last gesellschaftlicher Erwartungen. Das Buch spiegelte Sylvia Plaths eigene Erfahrungen mit Depressionen wider – tragischerweise starb die Autorin nur einen Monat nach der ersten Veröffentlichung in Großbritannien durch Suizid. In den USA wurde das Buch sofort zum Bestseller und wurde inzwischen in über vierzig Sprachen übersetzt. Die düstere Thematik des Materials passt gut zu Billie, die für ihre gefühlvollen und introspektiven Texte und Songs bekannt ist.

Billie gewann 2022 den Oscar für den besten Originalsong für "No Time To Die" und 2024 für "Barbie". Mit ihren zwei Oscars im Alter von nur 22 Jahren wurde sie 2024 zur jüngsten zweifachen Oscar-Gewinnerin der Geschichte und ist die einzige Oscar-Preisträgerin, die im 21. Jahrhundert geboren wurde. Bereits 1979 gab es eine Verfilmung von "Die Glasglocke" unter der Regie von Larry Peerce mit Marilyn Hassett und Julie Harris (†87) in den Hauptrollen. Seitdem scheiterten mehrere Versuche, den Stoff erneut zu verfilmen. Julia Stiles (44) sollte 2007 die Hauptrolle übernehmen, ein Jahrzehnt später war Kirsten Dunst (43) als Regisseurin mit Dakota Fanning (32) vorgesehen. Auch eine geplante Serien-Version für Showtime mit Frankie Shaw wurde 2019 wieder fallen gelassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago Billie Eilish und Finneas O'Connell bei den Grammys 2026