Management beendet die Zusammenarbeit mit Lola Weippert

Moderatorin Lola Weippert (29) steht vor einem überraschenden Karriere-Umbruch: Ihr langjähriges Management Kasztelanos hat jetzt auf Instagram bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit mit der TV-Bekanntheit beendet ist. In dem Post heißt es: "Nach langjähriger, erfolgreicher Zusammenarbeit gehen wir nun neue Wege und haben die Zusammenarbeit mit Lola Weippert beendet. Wir wünschen Lola alles Gute für ihre Zukunft." Weitere Hintergründe bleiben sowohl von Seiten der Agentur als auch von Lola vorerst unerwähnt. Die Influencerin bestätigte die News, teilte das Statement in ihrer Story und erklärte, dass geschäftliche Anfragen ab sofort direkt über eine neu eingerichtete E-Mail-Adresse laufen.

Auf ihrem Profil nahm die Moderatorin ausführlicher Stellung zu der Veränderung. "Alles kommt, wie es kommen soll", schrieb sie zu einem Video, in dem sie von ihrem turbulenten Tag berichtete. "Ich sag’ mal so, ist jetzt auch mal ein spannendes Erlebnis, alles selbst zu machen", erklärte Lola. Sie sei seit dem Morgen in Calls und habe allerhand zu tun. "Es ist ein wilder Wahnsinn, aber ja, man wächst mit den Herausforderungen", so die Moderatorin weiter. Mit einem Lachen fügte sie hinzu: "Falls ihr ein gutes Management wisst, meldet euch." Sie habe aber bereits "tolle Gespräche" geführt und freue sich auf alles, was noch kommt. Unterstützung erhält sie in dieser Phase von ihrer "lieben Mitarbeiterin Sarah", wie sie verriet.

Das Kasztelanos Management vertritt weiterhin eine Reihe bekannter Persönlichkeiten aus der deutschen Unterhaltungsbranche. Zu den Künstlern der Agentur zählen unter anderem Gustav Schäfer (37) von Tokio Hotel, der in diesem Jahr an Let's Dance teilnimmt, sowie Realitystar Leyla Heiter (29) und Promivisagistin Serena Goldenbaum. Lola hatte in der Vergangenheit durch verschiedene Moderationen und ihre Präsenz in den sozialen Medien auf sich aufmerksam gemacht.

Anzeige Anzeige

Imago Lola Weippert beim Finale der Miss Germany Awards 2026 in den Bavaria Studios, München

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Verleihung des 16. Deutschen Radiopreises 2025 im Stage Theater Neue Flora in Hamburg

Anzeige Anzeige

Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025