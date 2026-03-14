Harry Styles belegt zum dritten Mal Platz eins der Charts

Harry Styles (32) kann sich über seinen dritten Nummer-eins-Erfolg in den offiziellen Deutschen Charts freuen. Mit seinem neuen Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." erobert der britische Sänger die Spitzenposition, die von GfK Entertainment ermittelt wird. Bereits zuvor stand Harry mit seinem Song "As It Was" und dem dazugehörigen Album "Harry's House" aus dem Jahr 2022 an der Chartspitze. Das neue Werk des 32-Jährigen erzielte hierzulande die stärkste Startwoche seit fünf Monaten. Zudem wurde am Erscheinungstag seit Oktober kein Album öfter gestreamt. Insgesamt kommt der Musiker auf mehr als 500 Wochen in den Charts.

Auch in den Single-Charts macht sich der Erfolg seiner vierten Platte bemerkbar. Harry ist dort mit insgesamt acht Songs vertreten, darunter die Neueinsteiger "American Girls" und die Single "Aperture", die ihre Position von Platz 46 auf 20 verbessern konnte. Die übrigen Plätze in den Top fünf der Album-Charts belegen ausschließlich deutsche Künstler. Auf Rang zwei kehrt Sarah Connor (45) mit der erweiterten Edition ihres aktuellen Albums "Freigeistin" zurück. H-Blockx sichern sich mit ihrem Comeback-Album "Fillin_The_Blank" Platz drei und damit ihre beste Platzierung bislang. Auf den Rängen vier und fünf folgen Kayef mit "Lieder für dich" und Roland Kaiser (73), der mit der Deluxe-Edition seines Albums "Marathon" erneut in den Charts vertreten ist.

Der Ex-One-Direction-Star hatte sein Album vergangene Woche veröffentlicht und damit bereits international für Furore gesorgt. Auf Spotify erreichte das Album mit 63 Millionen Streams weltweit das größte Albumdebüt des Jahres. In Großbritannien verkaufte sich das Werk bereits in den ersten zwei Tagen 125.000 Mal. Mit gleich drei Songs belegte Harry dort die ersten drei Plätze der britischen Charts: "American Girls" auf Platz eins, gefolgt von "Aperture" auf Platz zwei und "Ready, Steady, Go!" auf Platz drei. An der Spitze der deutschen Single-Charts feiern derzeit die Rapper Lacazette und Jazeek mit ihrem Song "CDY" Erfolge. Für Lacazette ist es der erste Nummer-eins-Hit, während Jazeek damit nach "Akon" zum zweiten Mal die Single-Charts toppt. Auf Platz zwei landet Zara Larsson (28) mit ihrem Hit "Lush Life" von 2015, Taylor Swift (36) sichert sich mit "The Fate of Ophelia" den dritten Rang.

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023

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Getty Images Harry Styles im September 2024